Vitor Pereira muda perfil no Flamengo, fica exposto e não tem mesmo respaldo que recebia no Corinthians

Técnico chegou ao rubro-negro mais amistoso, menos efusivo e sem o mesmo apoio que recebia da diretoria do clube paulista

Quando decidiu não renovar mais o contrato do técnico Dorival Júnior, o Flamengo tinha bem clara a ideia do perfil que queria no novo treinador. Um técnico mais incisivo, que tivesse pulso firme e sem uma relação considerada “paternalista” com os jogadores. Vitor Pereira, que já estava no radar do clube desde antes da contratação de Paulo Sousa, se tornou uma das opções porque confirmou ter este perfil durante a sua passagem pelo Corinthians.

Segundo soube a GOAL, no entanto, Vitor Pereira ainda não é aquele treinador que trabalhou no clube paulista. Relatos de pessoas que trabalham no dia a dia do Ninho do Urubu trazem um português com perfil diferente. Ele chegou no Flamengo com a crista mais baixa, o que até causou estranheza em alguns atletas. Antes da chegada do novo comandante, alguns líderes do elenco buscaram informações sobre VP com jogadores do Corinthians e tiveram referências diferentes na forma como lidava com o grupo.

Vitor Pereira, que não se incomodava em expor os problemas e fazer cobranças publicas aos atletas durante a sua passagem no Corinthians, optou por proteger o elenco no Flamengo. Mesmo diante de má atuações e visível baixo rendimento de alguns jogadores, o português protege todos.

Além disso, durante a sua passagem pelo Corinthians, se algum jogador não executasse exatamente aquilo que o técnico pedia, ele não tinha cerimônia para deixar no banco de reservas, o que também não vem acontecendo durante este início de trabalho no Flamengo.

Vitor Pereira chegou com o discurso de que não faria mudanças de imediato. Com Supercopa, Mundial de Clubes e Recopa pela frente, o português não quis mexer na equipe logo de cara e chegou mais manso para ganhar o grupo. O problema, no entanto, é que até os jogadores percebem que o comandante vem sendo algo que ele não é.

A demora para sacar atletas que não estão em boa fase é, inclusive, uma avaliação que existe internamente. Há quem acredite que o treinador já poderia fazer mudanças mais profundas e dar passagem para jogadores que estão em melhores condições técnicas. A pouca efusividade na beira do campo também é perceptível. O fato de ter colocado Arturo Vidal em campo, mesmo depois do ato de indisciplina durante uma partida, também surpreendeu dentro do Flamengo. Ele buscou um caminho mais conciliador e o próprio volante correspondeu em campo.

Apesar disso, o novo perfil de Vitor Pereira é visto como uma forma de proteção do próprio técnico. Segundo uma fonte da GOAL, que vive o dia a dia do Ninho do Urubu, o treinador é o menos culpado. O português tem relação amistosa com o elenco, dá bons treinos e tem boas ideias, mas sofre com a falta de um respaldo maior para fazer as mudanças mais profundas.

No Corinthians, ele tinha total apoio da diretoria. Não foram poucas as vezes que o presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, saiu em defesa do Vitor Pereira e deu respaldo para as suas decisões. No Flamengo, por outro lado, a diretoria se esconde e demonstra pouco apoio ao treinador.

Em meio a crise, depois de perder a Recopa, o presidente Rodolfo Landim se limitou a dar algumas declarações ao jornalista Mauro Cezar garantindo a permanência e a confiança no trabalho de Vitor Pereira. Para o mandatário, isso foi o suficiente para aliviar a pressão, para o treinador, não.

Tanto Vitor Pereira quanto os próprios jogadores ficam expostos. Durante as entrevistas após os jogos, os atletas precisam responder sempre sobre o trabalho do técnico. O discurso tem sido de apoio, mas já tem deixado os jogadores incomodados. Não por ter que defender o trabalho do português, mas justamente porque apenas eles estão na linha de fogo.

FALTA DE REFORÇOS

Se Vitor Pereira mostra um perfil diferente no Flamengo no dia a dia, algo que ele manteve foi o fato de não cobrar reforços publicamente. O técnico prefere fazer isso de forma interna. Antes mesmo de chegar ao clube, ele apresentou uma lista de posições e nomes para que a diretoria pudesse trabalhar, mas até agora não foi atendido.

São dois meses de trabalho sem a chegada de algumas posições em que ele considera essencial, como o ponta direita. Não à toa, a diretoria rubro-negra tem insistido na contratação do atacante Ângelo Gabriel, do Santos, e está disposta a pagar até 13 milhões de euros pelo jogador.

A falta de reforços incomoda Vitor Pereira, o técnico entende que trocou o Corinthians pelo Flamengo justamente porque o projeto o permitia melhores condições de trabalho, incluíndo fazer as contratações que julgasse necessárias.

Os dirigentes tampouco explicam a demora para reforçar o time e apenas reforçam que estão focados em entregar os pedidos do técnico.