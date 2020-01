Uma novela chamada Coutinho no Barcelona: especulações já rondam brasileiro

Precisando de dinheiro, o clube catalão pode negociar o brasileiro; problema é encontrar interessados

Desesperado por um atacante, o vem especulando nomes caros como Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, Lautaro Martínez, da Internazionale, Rodrigo Moreno, do , e Dusan Tadic. Assim, precisaria de dinheiro em caixa para fazer investimentos altos. A solução? Pode ser Philippe Coutinho.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis

Contratado por cerca de 120 milhões de euros, não é nenhum exagero dizer que Coutinho é uma das maiores decepções da história do Barcelona. Assim, com o clube precisando de dinheiro urgentemente, o meiocampista pode ser negociado ainda nesta janela, mesmo estando emprestado ao de Munique.

Mais times

Segundo a Catalunya Rádio, o Bayern aprovou uma possível venda imediata de Coutinho. O Barça tem, em possíveis negociações do brasileiro e de Ivan Rakitic, sua última cartada para conseguir contratar um atacante e não sair de mãos atadas da janela de inverno.

O problema é encontrar interessados: para não abrir um buraco ainda maior em seu orçamento, o Barcelona precisaria, no mínimo, reaver boa parte do investimento no jogador. Por valores tão altos, poucos times apostariam em Coutinho, ainda mais na janela de inverno, considerada a menos importante na Europa.

Nem mesmo o Bayern, onde o brasileiro vem tendo uma passagem razoável, considerou manter o meiocampista, visto que a taxa para o manter em definitivo são os mesmos 120 milhões de euros que o Barça investiu em sua contratação, um valor irreal para um time que está guardando dinheiro para gastar em outros atletas na próxima janela do verão europeu.

Além disso, também parece improvável que Coutinho tenha espaço no Barcelona: até correu uma especulação que o brasileiro poderia retornar de imediato ao clube catalão, mas tal rumor já foi descartado. O meiocampista não terá espaço no Barça.

Coutinho pode retornar aos gramados neste próximo sábado (caso saia do banco de reservas), diante do 05, às 11h30 (de Brasília), pela 20ª rodada da . É claro, se não for negociado antes. Já o Barça terá como próximo desafio o , nesta quinta-feira, às 15h (também de Brasília), pelas oitavas de final da .