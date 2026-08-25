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Diomande: Mourinho é o melhor do mundo, e quero a dobradinha da Liga e da Champions

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O marfinense mira os títulos

O marfinense Yan Diomande, mais nova contratação do Real Madrid, confirmou sua grande satisfação em se juntar ao clube merengue, ressaltando seu desejo de dar tudo de si para ajudar a equipe a conquistar títulos ao longo da temporada atual.

As declarações de Diomande vieram em entrevista coletiva após a conclusão da cerimônia oficial de boas-vindas na Cidade do Real Madrid e a assinatura de seu contrato, que se estende até 2033.

Diomande disse: "Estou orgulhoso, porque este é o maior clube do mundo. Neste momento, todo mundo sonha em jogar no Real Madrid, e eu vou dar tudo o que tenho".

O jovem jogador expressou sua satisfação em trabalhar sob o comando do técnico português José Mourinho, afirmando considerá-lo o melhor do mundo, além de jogar ao lado de um grupo dos mais destacados craques do futebol.

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E acrescentou: "Ser treinado pelo melhor treinador do mundo e dividir o vestiário com os melhores jogadores do mundo é algo incrível".

Diomande não colocou limite para suas ambições no Real Madrid, revelando seu objetivo de competir com força pelos dois títulos mais importantes da temporada, que são o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões da Europa.

O atacante marfinense disse: "Ver todos esses títulos deixa você animado para conquistar mais um. É muito empolgante competir no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões para vencê-los, e por que não começar já neste ano?".

Diomande tem 19 anos e chegou ao Real Madrid vindo do Leipzig em uma transferência histórica, descrita como a mais cara da história do clube, para iniciar um novo desafio com a camisa da equipe merengue, em meio a grandes esperanças depositadas em seu talento e em sua capacidade de fazer a diferença.

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