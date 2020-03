Juanfran precisou só de um "bom dia, Tricolor" para receber declarações de amor

O lateral espanhol é um dos mais queridos do elenco do São Paulo; veja reações ao vídeo dele desejando um bom dia aos torcedores

Juanfran precisou apenas de um simples "bom dia, Tricolor" para cair nas graças da torcida. Se em campo o lateral direito não é um dos jogadores que mais ganham as manchetes, fora dele, é um dos mais queridos nas redes sociais entre os são paulinos. E olha que o espanhol nem tem redes sociais.

E em tempos de quarentena, os clubes estão apostando nas brincadeiras dos jogadores para alimentar as redes sociais e se manter em contato com os torcedores. Na manhã desta sexta-feira, o Tricolor apostou num simples "bom dia", que viralizou na internet.

Opa, opa... olha só o recebidinho que acabou de chegar pro estagiário... pic.twitter.com/vX5yjOICF7 — FC (de 🏠) (@SaoPauloFC) March 20, 2020

O vídeo "quebrou a internet são paulina" e os torcedores demonstraram um carinho imenso com o camisa 20 e até o perfil oficial da Libertadores respondeu o cumprimento do jogador.

não sabia que eu precisava de um vídeo do juanfran dando bom dia tricolor, até ver um vídeo do juanfran dando bom dia tricolor https://t.co/nEnIcrH0RK — ana gada do diniz (@rocinhaaaa) March 20, 2020

Suspeite do caráter de pessoas q nao gostam do juanfran https://t.co/5Ds8MBwJVl — Gabriel Amorim (@gabriel_amorimF) March 20, 2020

Ahaaaaaaaaaa mano kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Tava com sdds do Juanfran dizer Bom dia tricolor kajajajjsjsj https://t.co/M52likeC6E — Best Of Uriah Heep (de 🏠) (@Camila_Caipora) March 20, 2020

Fica pra sempre no São Paulo juanfran https://t.co/wkixpM5KWk — Maicon Thielen (@maiconbld) March 20, 2020

Juanfran chegou timído ao São Paulo mas desde os primeiros vídeos do jogador postados pelo SPFCtv, o canal do clube no YouTube, essa simples frase com sotaque forte espanhol se destacava entre os torcedores.

E o Juanfran? 😏🇾🇪 pic.twitter.com/vbg60M9Ro6 — São Paulo FC (de 🏠) (@SaoPauloFC) August 16, 2019

E o "bom dia, Tricolor" se tornou praticamente um mantra são paulino. Sempre que as camêras do canal do YouTube ou das redes sociais do clube estão ligadas e apontadas para Juanfran, se ainda é manhã, é esperado o já famoso bordão. Até o filho do ex- entrou na onda.

🎥🇾🇪 Sabadão de trabalho no CT da Barra Funda, e a #SPFCtv esteve por lá para conferir. A preparação segue forte para o duelo de segunda-feira: São Paulo x , às 20h, no Morumbi!



Assista > https://t.co/PN7DayhuTN pic.twitter.com/TWVuCTEfXd — São Paulo FC (de 🏠) (@SaoPauloFC) February 1, 2020

O lateral que chegou em agosto do ano passado ainda não marcou gol com a camisa do São Paulo, mas já é um dos jogadores mais queridos pela torcida. Ele já disputou 26 jogos, sendo titular em 23 deles.