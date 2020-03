Clubes se unem após pronunciamento de Bolsonaro e reforçam: "FiqueEmCasa"

Corinthians, São Paulo e Vasco foram alguns dos clubes que se posicionaram após a fala do presidente, que criticou o isolamento da população

Após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite desta terça-feira (24), clubes de todo o país se uniram para pedir que seus torcedores fiquem em casa. Usando a #FiqueEmCasa ou usando informativos sobre o que se deve fazer durante este período de quarentena para evitar o avanço do novo coronavírus, eles foram às redes sociais reforçar tal mensagem.

Bolsonaro fez um discurso contrário às recomendações de seu ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde e da comunidade científica. O presidente culpou os meios de comunicação por, segundo ele, espalharem uma sensação de "pavor". Ele também defendeu que as atividades sejam retomadas normalmente em escolas, por exemplo.

Até a noite desta terça-feira, o já havia registrado 2.271 casos do novo coronavírus, com 47 mortes em decorrência da covid-19. O Brasil é o terceiro país nas Américas com mais casos, atrás apenas de e Canadá.

A reação dos clubes nas redes sociais aconteceram logo depois do pronunciamento de Bolsonaro. Nenhum dos clubes criticou diretamente Bolsonaro, mas todos se posicionaram a favor do isolamento de seus torcedores.

Confira a reação dos clubes após o pronunciamento de Bolsonaro:

📰 Atenção aqui, torcedor!



Fique em casa e restrinja ao máximo o contato com outras pessoas. Leia as informações 👇#TricolorInforma pic.twitter.com/kERL62pAvr — FC (de 🏠) (@SaoPauloFC) March 25, 2020

F I Q U E



E M



C A S A ! ! ! ! — EC (de 🏡) (@FortalezaEC) March 25, 2020

Esse é um jogo de todos #FiqueEmCasa https://t.co/WRgK3g3S1z — Corinthians Futebol Feminino (de 🏠) (@SCCPFutFeminino) March 25, 2020

Sempre é hora de lembrar: fique em casa e obedeça as recomendações das autoridades médicas. Bom dia, nação santista! pic.twitter.com/MWQ43I5iYh — Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) March 25, 2020

Quem também se manifestou, mas de maneira enfática e direta ao presidente Jair Bolsonaro, foi Daniel Alves. O camisa 10 do São Paulo publicou em seu Instagram que Bolsonaro "deveria prezar pelo bem do nosso país e do nosso povo".