Raí sobre futuro do São Paulo em 2020: "a ideia é que Diniz permaneça"

Diretor de futebol criticou desempenho da equipe, mas elogiou o trabalho no dia a dia do treinador

O diretor de futebol do , Raí diz estar convencido de que a melhor ideia para o Tricolor em 2020 é a permanência do contestado Fernando Diniz. Em entrevista na zona mista após a derrota por 3 a 0 para o Grêmio, o mandatário disse que não está completamente satisfeito com o rendimento da equipe, mas falou que Diniz ainda é a prioridade da diretoria para o ano que vem.

"A ideia é que Diniz permaneça. O que acontece é que a gente poderia ter se classificado já para a fase de grupos (da Libertadores). Se não aconteceu, a gente não está completamente satisfeito. Mas quem está mais insatisfeito é o próprio Fernando Diniz, além do grupo", falou Raí, de acordo com o UOL Esporte.

O diretor elogiou o trabalho do dia a dia de Diniz, que também tem sido constantemente elogiado pelos jogadores, embora tanto os resultados, quanto o desempenho da equipe estejam muito abaixo do esperado.

"Tem que ser uma responsabilidade compartilhada entre todos nós. Tem um trabalho que está sendo bem feito. Obviamente não tem ainda a regularidade que gostaríamos que tivesse, mas acreditamos bastante na sequência do trabalho", disse o ex-jogador.

O próximo jogo do São Paulo é contra o . O duelo acontece na quarta-feira (04), às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbi e é fundamental para que um dos dois times consigam se classificar direto para a fase de grupos da Libertadores da América 2020.