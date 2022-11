Dínamo de Kiev x Fenerbahçe: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Europa League

A equipe treinada por Jorge Jesus entra em campo nesta quinta-feira (3); veja como acompanhar na TV e na internet

Em busca da primeira colocação do grupo, o Fenerbahçe visita o Dínamo de Kiev na tarde desta quinta-feira (3), no Estádio Marechal Józef Piłsudski, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo B da Liga Europa. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo na ESPN, na TV fechada, e no Star+, pela plataforma de streaming.

Com apenas um ponto, o Dynamo Kiev é o quarto colocado no grupo. Dessa maneira, sequer tem chances de conseguir vaga para a Conference League. Já que, em caso de vitória, pode igualar o número de pontos do AEK Larnaca, terceiro colocado. Contudo, a equipe perderia no primeiro critério de desempate, o confronto direto.

Já o Fenerbahçe é o líder do grupo, com 11 pontos. Mesmo que esteja na ponta, precisa vencer para garantir vaga direta nas oitavas de final da Europa League. Já que o Rennes, segundo colocado, tem o mesmo número de pontos. Além disso, a equipe que terminar na segunda posição, passa por um mata-mata com equipes eliminadas da Champions League.

Escalações:

Escalação do provável DÍNAMO DE KIEV: Rusian Neshcheret; Oleksandr Tymchyk, Ilya Zabarnyi, Oleksandr Syrota, Kostiantyn Vivcharenko; Viktor Tsygankov, Sergiy Sydorchuk, Volodymyr Shepeliev, Vladyslav Kabaev; Vitaliy Buyalskyi; Vladyslav.

Escalação do provável FENERBAHÇE: Altay Bayindir; Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai; Willian Arão, Bright Osayi-Samuel, Irfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Lincoln; João Pedro, Enner Valencia.

Desfalques

Dínamo de Kiev

Dubinchak é o desfalque do time ucraniano.

Fenerbahçe

Luan Peres e Yandas são as baixas da equipe treinada por Jorge Jesus.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 2 de novembro de 2022.

• Horário: 17h (de Brasília).

• Local: Estádio Marechal Józef Piłsudski, Cracóvia - POL.