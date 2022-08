Dínamo de Kiev x Benfica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Partida acontece nesta quarta-feira (17), pelo jogo de ida da quarta fase de classificação da Champions; veja como acompanhar na TV e na internet

Dínamo de Kiev e Benfica se enfrentam nesta quarta-feira (17), no Stadion LKS, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de ida da quarta fase de classificação da Champions League 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na TV fechada, e do HBO Max, no streaming.

O Dínamo de Kiev vem de duas vitórias sobre o Sturm na fase passada. Sem poder atuar na Ucrânia devido a guerra, o time segue mandando seus jogos na Polônia. Garmash e Sydorchuk, suspensos, são baixas, assim como Kostevych e Supryaga, lesionados.

Do outro lado, o Benfica vem de duas vitórias elásticas na rodada passada e também tem desfalques por lesão: Lucas Veríssimo e João Victor.

Prováveis escalações

Possível escalação do Dínamo de Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak; Shaparenko, Andriyevskiy, Shepeliev; Buyalskyi, Tsygankov, Besedin.

Possível escalação do Benfica: Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, F. Morato, Grimaldo; Chiquinho, Fernandez, Luis, Goncalves; Ramos, Silva.

Desfalques da partida

Dínamo de Kiev:

Denys Garmash e Sergiy Sydorchuk: suspensos.

Volodymyr Kostevych e Vladyslav Supryaga: lesionados.

Benfica:

Lucas Veríssimo e João Victor: departamento médico.

Quando é?

JOGO Dínamo de Kiev x Benfica DATA Quarta-feira, 17 de agosto de 2022 LOCAL Stadion LKS, Krola - POL HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Dínamo de Kiev

JOGO CAMPEONATO DATA Sturm 1 x 2 Dínamo Champions League 9 de agosto de 2022 Dínamo 1 x 0 Sturm Champions League 3 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Benfica x Dínamo Champions League 23 de agosto de 2022 16h (de Brasília) Dínamo x Dnipro Campeonato Ucraniano 28 de agosto de 2022 A confirmar

Benfica

JOGO CAMPEONATO DATA Casa Pia 0 x 1 Benfica Campeonato Português 13 de agosto de 2022 Midtjylland 1 x 3 Benfica Champions League 9 de agosto de 2022

Próximas partidas