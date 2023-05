As diferenças do gramado sintético do Botafogo, no Nilton Santos, para os de Palmeiras e Athletico-PR

Os detalhes do campo alvinegro em comparação ao Allianz Parque e Arena da Baixada

Gramados artificiais são permitidos pela FIFA, possuem tecnologias cada vez mais elaboradas para emular, com a maior perfeição possível, o campo natural e servem como opção para clubes que buscam alternativas para a conservação de seu campo – especialmente se usam seus estádios para receber shows e eventos em meio ao calendário de jogos.

Aqui no Brasil, os três principais estádios que contam com gramado artificial são a Arena da Baixada (do Athletico-PR), Allianz Parque (Palmeiras) e Nilton Santos (Botafogo). Cada um, contudo, é diferente. Mas quais são exatamente as diferenças entre eles?

O mais recente campo a ter recebido gramado sintético foi o do Botafogo, e o resultado final rendeu grandes elogios de Jonathan Calleri, atacante do São Paulo que atuou no campo alvinegro, e também de Ronaldo Fenômeno, dono da SAF do Cruzeiro. O Glorioso também recebeu o certificado FIFA Quality Pro, que reconhece a mais alta qualidade de gramados sintéticos.

“Eu achei muito, muito bom. É muito diferente ao do Palmeiras e do Athletico-PR. Eu gostei demais. Dava para jogar. Os dois times jogaram com a bola no chão. O campo é muito bonito, o gramado aguenta um ano inteiro assim. Acho que vai ser um dos melhores gramados do Brasil”, afirmou Calleri após derrota do Tricolor para o Alvinegro, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Gerente da empresa Total Grass, responsável pela instalação do gramado no Estádio Nilton Santos, Lucas Montez indicou que a grama do Botafogo é mais parecida à do Allianz Parque do que o utilizado na Arena da Baixada, mas com uma tecnologia inédita no Brasil.

“Trouxemos uma tecnologia dos Estados Unidos e também da Europa. Temos um sistema que se inicia com um piso drenante, colocamos o sistema de irrigação já acoplado nesse contrapiso. Depois temos um shockpad que também é drenante, é top no mercado, ele serve para absorver o impacto (...) O que estamos colocando no Engenhão é um composto novo, que no Brasil ainda não se usa, é uma cortiça manufaturada para ter uma granulometria ideal para o futebol. Isso significa menor retenção de calor, outra exigência que o Botafogo nos pediu”, afirmou ao Glorioso Connection.

As diferenças para Allianz Parque e Arena da Baixada

“O Athletico-PR tem um sistema que funciona, mas que é bem mais antigo, é um composto que é uma adaptação abrasileirada do que é a cortiça. É uma fibra de côco que você tem que irrigar semanalmente para não perder esse composto, se não vira um pó. A cortiça por si só já tem a durabilidade, vai te dar essa estabilidade sem precisar dessa manutenção. A do Palmeiras é um modelo mais novo de sistema, mas o termoplástico que se coloca em cima da grama não é 100% validado no desempenho final. Se você comparar a cortiça com esse termoplástico, ele perde tanto em desempenho como na questão do calor”, completou.