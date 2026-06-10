Diferença de 10 milhões de euros... Estrela do Liverpool pressiona Iraola com oferta do Inter

Um dos astros do Liverpool se encontra diante de uma decisão que poderá definir sua próxima etapa, enquanto aguarda saber qual será seu papel sob o comando do novo técnico Andoni Iraola antes de definir seu futuro; ao mesmo tempo, a Inter de Milão acompanha a situação de perto e intensifica seus esforços para convencer o jogador a se transferir para a Série A.

O jornal “La Gazzetta dello Sport” informou que Curtis Jones é agora o principal alvo do Inter de Milão para o meio-campo, seguido por Arthur Atta, jogador do Udinese.

O contrato de Jones com o Liverpool termina em junho de 2027 e, há apenas algumas semanas, ele vinha pressionando para deixar Anfield devido à sua relação tensa com o ex-técnico Arne Slot.

E confirmou: “No entanto, com a chegada de Iraola ao Liverpool para substituir Slot, Jones agora aguarda uma reunião com seu novo técnico para discutir seus planos futuros em Anfield”.

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Segundo o jornal, “o Inter de Milão continua em negociações com o Liverpool sobre o meio-campista inglês, mas há atualmente uma diferença de 10 milhões de euros entre as ofertas dos nerazzurri e o preço exigido pelo Liverpool”.

O ponta do Liverpool, Federico Chiesa, deu recentemente a entender uma possível transferência de Jones, dizendo que seu companheiro de equipe lhe pediu conselhos sobre a vida na Itália.

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