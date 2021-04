Lesionado, Zaracho não será submetido a cirurgia; veja a situação do DM do Atlético

Rafael, Tardelli e Jair também estão sob cuidados médicos

O meio-campista argentino Matías Zaracho sofreu uma lesão de ligamento no tornozelo direito na terça-feira (27), na vitória sobre o América de Cali, mas não precisará ser submetido a cirurgia. De acordo com o departamento médico do Atlético-MG, o camisa 15 fará tratamento intensivo na fisioterapia para voltar aos gramados.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Zaracho sofreu a lesão após um choque com o colega Igor Rabello no segundo tempo da vitória do Galo desta semana, pela Copa Libertadores. O argentino precisou ser substituído imediatamente e foi levado de maca até o vestiário do Mineirão.

Nesta quarta-feira, os médicos do clube pediram exame de imagem para avaliar melhor a lesão. Uma boa notícia para o técnico Cuca, já que Zaracho retornou à condição de titular na última partida e foi um dos destaques do time – isso depois de também ter um papel importante no empate com o Deportivo La Guaira, na rodada de estreia do torneio continental.

O Atlético-MG, como de costume, não divulga prazo de retorno de atletas lesionados.

A seguir, a Goal repassa a situação dos demais jogadores no DM atleticano:

Rafael

Foto: Pedro Souza / Atlético

O goleiro Rafael e os médicos do Galo ainda aguardam opinião de um especialista em ombro para definir se o tratamento da lesão será através de um procedimento cirúrgico. Independentemente da escolha sobre o tratamento, é certo que Rafael será desfalque por um período entre quatro a seis meses.

O goleiro se lesionou durante o jogo contra o Athletic, pelo Campeonato Mineiro, no último sábado (24). O clube já comunicou que não vai buscar substituto no mercado e que terá Matheus Mendes, de 22 anos, como o novo reserva imediato de Éverson para este período.

Tardelli

Foto: Pedro Souza / Atlético

O atacante Diego Tardelli está próximo do retorno aos jogos pelo Atlético. O camisa 9 vem treinando com bola junto com os demais companheiros desde a última sexta-feira (23).

Tardelli se recuperou de lesão muscular na coxa direita sofrida na véspera do duelo contra o Patrocinense, no dia 13 de março, também pelo Campeonato Estadual.

Desde quando voltou ao Galo na temporada passada, o atacante vem convivendo com problemas físicos. Em 2020, ele passou por cirurgia no tornozelo e ficou afastado dos gramados por 332 dias.

Jair

Foto: Bruno Cantini / Agência Galo / Clube Atlético Mineiro

O volante Jair foi liberado pelo departamento médico do Atlético e é outro que, em breve, poderá ficar à disposição do técnico Cuca.

Titular do time na última temporada, Jair sofreu uma lesão muscular na coxa e fez apenas um jogo sob o comando do técnico Cuca. Ao lado de Allan, o camisa 8 é opção para primeiro volante, que tem também Tchê Tchê e o equatoriano Alan Franco como peças utilizadas na posição em partidas recentes.

O Atlético-MG volta a campo, sábado, às 16h30, diante do Tombense, no Estádio Independência, jogo de ida das semifinais do Mineiro. E volta a campo pela Copa Libertadores na terça-feira, 4 de maio, quando recebe o Cerro Porteño, do Paraguai, no Mineirão.