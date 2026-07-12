Diego Forlán é nomeado, com efeito imediato, técnico da seleção participante da Copa do Mundo

Diego Forlán é o novo técnico da seleção do Uruguai. A federação de futebol do país anunciou a notícia no domingo. O técnico de 47 anos, que assumirá o cargo interinamente, sucede Marcelo Bielsa.

O Uruguai teve um desempenho muito abaixo do esperado neste Mundial. Estava no mesmo grupo da Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita, e ficou em terceiro lugar, com dois pontos.

Isso significou que o torneio para os sul-americanos chegou ao fim logo após a fase de grupos. Logo em seguida, o técnico Marcelo Bielsa anunciou sua saída.

Com Forlán, o Uruguai encontrou agora um sucessor. Em princípio, ele ficará no cargo até março, e depois será decidido se ele poderá permanecer por mais tempo ou se a federação buscará outro técnico.

Forlán vai conciliar o cargo de técnico da seleção com seu trabalho como treinador da Seleção Sub-20 do Uruguai. Essa equipe participará, em janeiro de 2027, do Campeonato Sul-Americano nessa categoria etária.

Forlán ainda não tem muita experiência como técnico. Até agora, ele foi técnico principal apenas no Peñarol (onze partidas) e no CA Atenas (doze partidas).

Como jogador, o ex-atacante teve muito sucesso. Ele disputou nada menos que 112 partidas pela seleção e jogou, entre outros clubes, pelo Manchester United, Atlético de Madrid e Inter. Em 2019, o uruguaio pendurou as chuteiras.