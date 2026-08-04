Díaz é a primeira vítima? Mourinho se prepara para decisões difíceis em Madri

Após 3 semanas de treinos intensos, o técnico português José Mourinho começa a consolidar gradualmente o estilo de jogo que deseja implementar no Real Madrid, apostando no esquema tático 4-2-3-1, que lhe dará múltiplas opções ofensivas, mas que, ao mesmo tempo, o colocará diante de um verdadeiro dilema na hora de escolher a escalação titular em cada partida.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" afirmou que o terço ofensivo, região responsável por criar espaços e dar o passe decisivo para os atacantes, testemunha uma abundância sem precedentes de opções à disposição do "Special One" em seu retorno ao Santiago Bernabéu, 13 anos após sua saída.

O inglês Jude Bellingham lidera a lista dos candidatos a ocupar a posição de armador de forma titular, especialmente após seu desempenho excepcional com a seleção de seu país na última Copa do Mundo, o que torna sua vaga praticamente garantida na escalação inicial de Mourinho.

Mas a concorrência não será fácil para o astro inglês, já que ele disputa espaço com o português Bernardo Silva, uma das principais contratações do verão atual, que chegou por pedido especial do próprio Mourinho, o que lhe confere uma vantagem particular nas contas do treinador português.

A projeção desses dois astros mundiais ofusca outras opções disponíveis para Mourinho, com destaque para o turco Arda Güler, cujo papel no Real Madrid ainda é intermitente e que não teve oportunidade suficiente para se afirmar, além do marroquino Brahim Díaz, que retornou ao clube após seu empréstimo ao Milan, da Itália.

E, embora Brahim tenha disputado mais de 30 partidas por temporada nos últimos anos, ele ainda não conseguiu conquistar o status de jogador titular até o momento, o que torna suas chances de competir pela posição limitadas diante da dupla Bellingham e Bernardo Silva.

Apesar de o calendário congestionado da nova temporada oferecer a Mourinho diversas oportunidades para fazer o rodízio dos jogadores, as elevadas exigências técnicas e a acirrada disputa por títulos impõem ao treinador português escolhas difíceis, especialmente nos jogos decisivos.