Dias após as eleições... A Justiça espanhola anula a promessa de Pérez

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, sofreu um duro golpe da justiça espanhola, poucos dias após sua reeleição para um novo mandato até 2030.

Pérez fez muitas promessas durante sua campanha eleitoral, tanto relacionadas ao time principal quanto a outros assuntos fora do campo.

De acordo com o jornal “As”, o Supremo Tribunal suspendeu hoje, quarta-feira, os planos do Real Madrid de realizar shows musicais no estádio Santiago Bernabéu.

Apenas uma semana após a declaração categórica de Florentino Pérez: “Realizaremos shows”, o clube se deparou com um impasse.

O clube havia apresentado um recurso para anular a decisão que o impede de realizar os shows, mas o Supremo Tribunal de Justiça o rejeitou; assim, o caso retornará ao Tribunal Administrativo, que tomará a decisão final.

A Primeira Vara do Tribunal Administrativo proferiu hoje uma decisão que considera as provas insuficientes e a inexistência de qualquer fundamento jurídico para estabelecer um precedente judicial e, com base nisso, o tribunal rejeitou o recurso e devolveu o caso ao Tribunal Administrativo nº 31 de Madri, que decidirá se os regulamentos e licenças permitem a realização de shows musicais no estádio.

A decisão veio apenas uma semana após Florentino Pérez anunciar a autorização para o retorno dos shows, declarando: “Vencemos na Justiça e realizaremos os shows. Contamos com o apoio da Câmara Municipal e do Governo Regional, que estabelecerão regulamentos específicos. Por exemplo, os shows poderão terminar às 23h”.

Pouco tempo depois, Miguel Ángel García Martín, porta-voz do governo da Comunidade de Madrid, declarou: “Não estamos estabelecendo regulamentos improvisados”.

Esta decisão representa um revés para o Real Madrid, mas o futuro dirá se se trata de uma derrota definitiva ou apenas de um impasse temporário.