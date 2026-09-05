O italiano Roberto De Zerbi, treinador do Tottenham, demonstrou sua decepção com o resultado da partida entre sua equipe e o Nottingham Forest, que terminou com um empate sem gols neste sábado, ao mesmo tempo em que expressou total satisfação com o nível técnico apresentado pelos jogadores, apontando para a melhora de desempenho esperada assim que aumentar o entrosamento dentro do grupo.

O Tottenham conquistou seu primeiro ponto no campeonato nesta temporada, após a derrota na primeira rodada para o Brentford por 3 a 0, antes de cair em casa em seguida diante do Newcastle (2 a 0).

De Zerbi disse, em declarações após a partida à rede "Sky Sports", conforme noticiado pelo site "BBC": "Estou decepcionado com o resultado, mas muito feliz com a atuação. Considerando que começamos a trabalhar juntos pela primeira vez na última quinta-feira, ou seja, desde o primeiro dia, acredito que somos capazes de melhorar no que diz respeito à decisão final e ao último passe. Lembro da situação de Omar Marmoush quando ele finalizou a bola, enquanto Andy Robertson estava atrás dele e avançava pelo mesmo lado. Se conseguirmos melhorar nosso desempenho no último terço do campo, acredito que somos capazes de marcar muitos gols, porque temos jogadores de grande qualidade. Agora é difícil aceitar esse resultado, porque acredito que fizemos uma boa partida".

E acrescentou: "Temos que continuar trabalhando, porque acredito que jogamos muito bem quando a bola estava conosco, e conseguimos encontrar as soluções. Acredito que somos capazes de ser muito melhores no último terço do campo".

E prosseguiu: "A mentalidade do time é vencer, vencer e depois vencer. Mas acredito que precisamos ter calma para manter nossa autoconfiança. E acredito que temos jogadores com qualidade suficiente para marcar muitos gols, como Dominic Solanke, Savio e Omar Marmoush".

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E sobre o segundo tempo: "Fico chateado porque a comissão médica me pediu para substituir Savio e Destiny Udogie após passados 60 minutos. Mohammed Kudus e Andy Robertson jogaram muito bem, mas talvez fazer duas substituições naquele momento não tenha sido uma decisão muito acertada. Mas não podemos arriscar novamente que Savio se lesione, pois ele é um jogador muito importante para nós, e o mesmo se aplica a Destiny. Talvez tenhamos perdido um pouco de equilíbrio e um pouco de conexão entre as linhas. Temos que respeitar o Nottingham Forest, porque eles apostaram constantemente nas segundas bolas e nas bolas longas".

E comentou sobre as lesões nas fileiras da equipe: "Temos que melhorar em todos os aspectos do futebol, seja em termos de organização quando a bola está conosco ou quando não está. E, ainda hoje, acredito que defendemos muito bem. Contratamos jogadores muito bons, mas não se pode simplesmente montar um time apostando nos nomes, como acontece no jogo (Football Manager)".

E encerrou falando sobre o gol anulado do Nottingham Forest: "Não vi o replay, então não posso responder à sua pergunta".