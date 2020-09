Di María cita até Messi por ser esquecido na Argentina. Ele tem razão?

O jogador do PSG ficou de fora da convocação de Lionel Scaloni e não poupou críticas à metodologia do treinador

Di María bocudo? O jogador do , que não é conhecido por dar declarações fortes, polemizou nesta quinta-feira (24) ao reagir negativamente por não ser convocado para a seleção da Argentina e teceu duras críticas ao treinador Lionel Scaloni.

Uma das razões pela não-convocação do atacante é o fato de Scaloni querer "renovar" a seleção, com novas caras e jogadores mais jovens. Atletas como Alexis Mac Allister ( ), Exequiel Palacios ( ) e Nicolás González ( ), por exemplo, foram convocados e tem menos de 22 anos, todos recém-chegados à Europa.

Enquanto isso, Di María, com 32 anos, chegaria para a Copa de 2022 com 34 anos de idade, e já não seria mais nenhum garoto. O problema para o jogador do PSG é que Scaloni acabou levando outros atletas que vão chegar ao Qatar com uma idade mais avançada.

"Se é para renovar a seleção, que faça com todos. Messi, Aguero e Otamendi não deveriam ser mais convocados. Não tem problema renovar a seleção, mas deixar alguns..." declarou o argentino. "Tem gente que pode dizer que estou velho, mas tenho 32 anos, jogo com Neymar e Mbappé toda semana e sigo correndo do mesmo jeito, conseguindo os acompanhar. Tudo isso para poder jogar mais um Mundial e uma ."

Pode até parecer um exagero, mas o atleta tem um ponto: nesta temporada, no PSG, com tanto Mbappé tanto Neymar sofrendo com contusões, Di María acabou se tornando titular absoluto e o jogador mais consistente do time.

"Tenho 32 anos e continuo a correr da mesma forma. É difícil entender não ser convocado. Estou velho com essa idade? Se fosse assim, não deveriam chamar Messi e outros."



- Di María, à Radio Continental pic.twitter.com/RXODw5SSqA — FutebolNews (@ofutebolnews) September 24, 2020

Além disso, o argentino terá apenas 34 anos de idade no Mundial. Não é nenhum garoto, mas ainda terá muita lenha para queimar: Klose, por exemplo, ainda mais velho, foi fundamental para a conquista da em 2014. Em sua melhor fase na carreira, o atacante pode ajudar e muito a Albiceleste, que não tem uma reposição à altura do jogador.

É claro que Di María não quis dizer que Messi não merecia a convocação, mas o veterano tem razão: se Messi, que ainda é um grande jogador, recebe oportunidades na seleção, Di María também vem muito bem.