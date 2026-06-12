Devido ao confronto com o Egito... Espanha teme que a decisão da Jordânia seja tendenciosa

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) escolheu o árbitro jordaniano Adham Makhadmeh para apitar a partida de estreia da Espanha na Copa do Mundo de 2026 contra Cabo Verde, na próxima segunda-feira, em Atalanta, uma designação que traz à tona lembranças dolorosas para o técnico da “La Roja”, Luis de la Fuente.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Makhadmeh, nascido na cidade jordaniana de Irbid em 13 de fevereiro de 1987, vai arbitrar uma partida da seleção espanhola pela primeira vez na história, mas De la Fuente o conhece bem e não guarda boas lembranças dele.

O árbitro jordaniano havia apitado a partida de estreia da Espanha nas Olimpíadas de Tóquio 2020, que terminou em empate sem gols contra o Egito, em um confronto difícil que contou com uma entrada violenta no meio-campista Dani Ceballos, o que resultou em sua lesão e ausência do restante do torneio, e dos gramados até 8 de janeiro de 2022.

Após essa partida, De la Fuente criticou duramente o desempenho da equipe de arbitragem, dizendo: “Realizamos uma reunião na qual eles explicaram claramente as ações que merecem cartão vermelho. Hoje, ocorreram várias ações desse tipo, e o que é surpreendente é que as decisões que nos foram comunicadas não foram aplicadas. Isso vai contra a lógica do futebol, pois não sabemos como agir nessas situações”.

O técnico espanhol acrescentou na ocasião: “No que diz respeito ao jogo violento, esse é o papel do árbitro e da tecnologia de vídeo-assistência (VAR), para garantir a justiça. Conversamos há alguns dias para explicar como funciona a tecnologia de vídeo-assistência, mas... vamos torcer para que tenhamos mais sorte da próxima vez. Hoje não tivemos sorte”.

A reclamação da Espanha não se limitou à falta violenta sofrida por Ceballos, mas se estendeu a outra falta violenta sofrida pelo zagueiro Óscar Mingueza, sem que o árbitro tomasse medidas punitivas.

Agora, em sua estreia na Copa do Mundo contra outra seleção africana, De la Fuente e os oito jogadores que participaram daquela partida olímpica — entre eles Unai Simón, Eric García, Pedri, Dani Olmo e Mikel Merino — o mesmo árbitro jordaniano mais uma vez, em um confronto em que todos sabem que o desafio não se limitará apenas ao adversário.

Este jogo é um teste importante para Makhdam, que vive sua primeira experiência como árbitro em uma partida da Copa do Mundo, num momento em que a Espanha busca um início forte no torneio, longe de qualquer polêmica arbitral que possa trazer de volta o fantasma de Tóquio.