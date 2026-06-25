Devido a uma crise administrativa... a FIFA suspende uma seleção e a impede de participar de suas competições

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a suspensão imediata da filiação da Federação Nepalesa de Futebol até novo aviso, devido ao que considerou uma interferência externa nos assuntos eleitorais da federação local.

A FIFA esclareceu, segundo reportagem do jornal francês “L’Équipe”, que a decisão foi tomada pelo Bureau do Conselho da Federação Internacional e será posteriormente submetida ao Conselho da FIFA para aprovação em sua próxima reunião.

De acordo com a decisão de suspensão, a Federação Nepalesa perde todos os seus direitos como membro da FIFA, e suas seleções, clubes e dirigentes ficam impedidos de participar de competições e eventos organizados pela Federação Internacional, incluindo a participação em suas conferências oficiais.

A seleção do Nepal não participa da Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e nunca havia participado de uma Copa do Mundo anteriormente.

Crise administrativa leva à punição

A decisão surge em meio a uma crise administrativa contínua no futebol nepalês, depois que a federação local entrou em conflito com o Conselho Nacional de Esportes do Nepal sobre o mecanismo de organização das eleições presidenciais.

A Federação do Nepal havia tentado realizar eleições antecipadas para a presidência da federação cerca de cinco meses antes do término do mandato oficial do atual presidente, Pankaj Bikram Nimpang, o que gerou objeções internas e levou o Conselho Nacional de Esportes a intervir.

No início deste ano, o Conselho decidiu suspender a Federação do Nepal em nível local por três meses, antes de posteriormente reverter a decisão; no entanto, a disputa entre as partes continuou quanto à legitimidade do processo eleitoral.

Rejeição à intervenção governamental

A FIFA considera que a intervenção de qualquer entidade externa ou governamental na gestão das federações nacionais ou em seus processos eleitorais constitui uma violação flagrante dos regulamentos que regem o esporte.

Segundo a Federação Internacional, o não reconhecimento, por parte do Conselho Nacional de Esportes, dos procedimentos eleitorais que a Federação Nepalesa tentou implementar, bem como as decisões e medidas recíprocas que se seguiram entre as partes, constituíram uma interferência direta nos assuntos da Federação.

Esse conflito levou à paralisação total do processo eleitoral, já que nenhuma nova eleição para a presidência da federação foi realizada até o momento, o que causou uma situação de incerteza administrativa no futebol nepalês.

O cenário se torna ainda mais complexo após o término do mandato oficial do atual presidente, Pankaj Bikram Nimpang, em 19 de junho passado, sem que se tenha chegado a uma solução que garanta a transição de poder dentro da Federação, de acordo com os regulamentos aprovados pela FIFA.