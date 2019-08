'Deve doer em Messi quando me vê ganhando troféus', diz Cristiano Ronaldo

O português admitiu que a rivalidade com o argentino fez ele ser um jogador melhor

Cristiano Ronaldo voltou a falar sobre sua sadia rivalidade com Leo Messi e como isso alimentou os dois a seguir neste nível que já os acompanha a anos. Os dois tem cinco Bolas de Ouro, mais que qualquer outro, e disputam mais uma vez o prêmio The Best, da FIFA. E por muitos anos, quando o português esteve em Madri, dividiam tempo e espaço. Como o próprio Cristiano Ronaldo assume, isso permitiu a eles melhorar: "Não tenho dúvida de que Messi me fez um jogador melhor e viceversa".

Em entrevista a TV1, Cristiano Ronaldo quis deixar claro que não só ele é ambicioso, mas Messi também é, incluindo essa disputa por premiações individuais. "Quando me vê ganhar troféus deve doer, e é assim comigo quando vejo ele vencer. Mas realmente admiro a carreira que ele construiu e ele mesmo me contou de sua decepção quando deixei a porque gostava muito essa rivalidade".

"É uma boa rivalidade, mas não é a única. Michael Jordan tinha também no basquete, Ayrton Senna e Prost na Fórmula 1… O que todos tinha em comum é que foram rivalidades saudáveis. Tenho uma excelente relação profissional com Messi porque temos compartilhado os mesmos momentos nos últimos 15 anos".

Por fim, Cristiano Ronaldo afirmou que "nunca jantei com ele, mas não vejo o por que não podemos fazer isso no futuro".