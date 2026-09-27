Destaque do Remo na temporada, goleiro Marcelo Rangel atrai interesse do Santos

Destaque do Remo no Brasileirão de 2026, o goleiro Marcelo Rangel passou a despertar o interesse do Santos para a próxima temporada. Aos 38 anos, o jogador vem sendo um dos principais nomes da equipe paraense na Série A e entrou no radar do Peixe em meio à necessidade de encontrar alternativas para a posição. A informação é do portal Bolavip Brasil.

O interesse acontece em um momento de grande destaque individual de Rangel. Segundo levantamento do Sofascore, o goleiro chegou a 100 defesas no Brasileirão e lidera a estatística de forma isolada. Ele aparece à frente de nomes como Fábio, do Fluminense, com 98 defesas, e Lucas Arcanjo, do Vitória, com 91. O camisa 88 do Remo também é o vice-líder em defesas de chutes de dentro da área, com 60, ficando atrás apenas de Weverton, que soma 63.

O bom momento do goleiro ganha ainda mais peso diante da situação do Santos. Gabriel Brazão, titular da equipe, sofreu uma lesão no ombro esquerdo e passou por cirurgia no dia 21 de setembro. O jogador não deve mais atuar em 2026 e tem previsão de retorno aos gramados apenas em 2027, abrindo espaço para Diógenes e João Paulo na disputa pela posição. Entre eles, Diógenes é que vem recebendo mais oportunidades desde a lesão de Brazão.

Apesar do monitoramento do Santos, o Remo afirma que não recebeu contato oficial pelo jogador. Segundo o Bolavip Brasil, uma pessoa importante dentro do clube paraense confirmou que o Peixe ainda não procurou a diretoria para tratar de uma possível contratação de Rangel.

Rangel tem contrato com o Remo até dezembro de 2026 e ainda não iniciou conversas para renovar. Enquanto isso, o goleiro mantém o foco na reta final do Brasileirão e segue como uma das principais peças da equipe, depois de participar da trajetória que levou o clube da Série C à elite nacional.