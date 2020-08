Destaque do Bayern, Thiago chega a acordo com Liverpool por quatro anos, diz TV

O atleta, filho do brasileiro Mazinho, vai assinar por quatro temporadas com os Reds

Conforme especulado há dois meses, Thiago Alcântara, que atuou no meio-campo do de Munique na goleada por 8 a 2 sobre o Barcelona, pelas quartas de final da Champions League, teria acerto com o para atuar em Anfield nas próximas quatro temporadas.





Segundo o RMC Sport, o ex-jogador do , ​​hoje com 29 anos, estaria fechado com o time de Jürgen Klopp. Thiago, filho do craque brasileiro Mazinho, inclusive já comunicou a vários dos seus companheiros de equipe do Bayern a sua saída da equipe bávara.

A fonte garante que o meio-campista já encontrou também uma casa para morar na cidade de Liverpool. Os alemães esperam receber entre 25 e 30 milhões de libras (R$ 176 milhões a R$ 211 milhões) pelo atleta, que segue na disputa da UCL, com o Bayern, que enfrenta o na semifinal, na próxima quarta-feira (19), às 16h.

Com apenas mais um ano de contrato, se não renovar e não sair nesta janela, Thiago poderá deixar a equipe de graça na próxima temporada. Até o momento, os Reds já contrataram o lateral esquerdo Kostas Tsimikas, do .