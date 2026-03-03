Desportiva Ferroviária x Sport: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2026

Desportiva Ferroviária e Sport se enfrentam nesta quinta-feira (5), às 19h (de Brasília), no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica, pela segunda fase da Copa do Brasil 2026. A partida terá transmissão ao vivo do SportTV, do Premiere e da GE TV (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

A Desportiva Ferroviária chega para a segunda fase da Copa do Brasil após eliminar, nos pênaltis, o Sampaio Corrêa-RJ. No campeonato estadual, a equipe foi eliminada nas quartas de final, após dois empates em 1 a 1 contra o Vilavelhense.

Já o Sport, estreia na competição nesta fase. O Leão jogará entre as finais do Campeonato Pernambucano, onde no último domingo (1), empatou em 3 a 3 com o Náutico, em casa. Agora, a equipe buscará a classificação na Copa do Brasil antes de tentar o tetracampeonato estadual.

Apesar de jogar fora de casa, o favoritismo está do lado do Sport. A equipe conta com um elenco mais forte do que a Desportiva Ferroviária, que buscará sua classificação com a força de sua torcida.

Desportiva Ferroviária: Pedro Zanette; Jairo, Wesley Dias, Vinicius Leandro e Wilian Simões; Mariano, Jorge Mendes e Ruan; Gilberto, Tiago Moura e Kieza. Técnico: Eleomar Pereira.

Sport: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Ramon e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Victor e Marlon; Chrystian Barletta, Iury Castilho e Zé Roberto. Técnico: Roger.

Desfalques

Desportiva Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 5 de março de 2026

quinta-feira, 5 de março de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Engenheiro Araripe - Cariacica, ES

