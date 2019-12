Thiago Neves fala sobre afastamento do Cruzeiro: “que deus perdoe essas pessoas”

O meia-atacante não vestirá mais a camisa da Raposa e disse ser perseguido dentro do clube

Afastado do Cruzeiro nesta segunda-feira (02), o meia-atacante Thiago Neves usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o acontecido.

“Eu Thiago, estou sendo constantemente exposto pela diretoria do EC. Clube que defendi com afinco e tanto contribui nesses últimos anos, em especial nas últimas conquistas: campeonato mineiro 2018, 2019 e Copa do 2017 2018. Me reservo o direito de não me manifestar sobre qualquer comentário feito pela diretoria, até para não me expor ainda mais. Que Deus perdoe essas pessoas ...!! TN10”, relatou.

O Cruzeiro enfrenta o Vasco nesta segunda-feira (02), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, e abre a zona de rebaixamento.