Desfalcado, São Paulo tem Luciano de volta contra o Inter para recuperar resultados

Mesmo tendo cinco pendurados contra o Athletico, o Tricolor só perdeu Arboleda e vai com (quase) força máxima nesta quarta-feira

Precisando responder dentro de campo após ser goleado pelo RB e perder no Morumbi para os reservas do , o novamente decepcionou e ficou no empate diante do Athletico-PR, neste último domingo (17). Agora, vai para uma decisão contra o , vice-líder, com apenas uma notícia boa: deve ir com apenas um desfalque para o confronto.

Quer ver futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN grátis por um mês!

A três rodadas, o Tricolor tinha sete pontos de vantagem para o segundo colocado, até então o , e era o grande favorito para sair com o título do Brasileirão. O time, porém, conquistou um ponto em nove jogos e viu os rivais se aproximarem.

Mais times

Tendo um elenco menor que os adversários, o São Paulo cai absurdamente de produção sempre que perde um de seus titulares. Assim, era uma preocupação para Fernando Diniz que o time poderia ter que receber o Internacional muito desfalcado: Arboleda, Juanfran, Reinaldo, Gabriel Sara e Igor Gomes estavam pendurados antes do duelo diante do Furacão, além do desfalque de Luciano por lesão.

A vitória pode até não ter vindo, mas o Tricolor continuou se destacando em uma área: a disciplina. O São Paulo é o time que menos recebe cartões no campeonato e, dos cinco pendurados, apenas Arboleda foi amarelado em Curitiba e ficará de fora no duelo desta quarta-feira (20).

E mais importante: na reapresentação do elenco após o empate, Luciano, peça-chave no esquema tático de Fernando Diniz, treinou com os companheiros sem limitações. Fora do time desde a vitória contra o Fluminense, viu a equipe empatar duas vezes e perder outras duas desde então. A tendência é que o atacante vá para a partida.

Se a defesa ainda pode sofrer sem Arboleda, que vinha sendo indiscutivelmente o melhor zagueiro do São Paulo nos últimos jogos, com a queda de rendimento de Bruno Alves e Diego Costa, a produção ofensiva pode crescer - e muito - com o retorno do artilheiro. Nos quatro jogos sem o atleta, a equipe teve dificuldades para criar oportunidades, algo que não vinha acontecendo, principalmente no Brasileirão.

Juanfran, que também preocupou a torcida após sair sentindo dores na Arena da Baixada, fez exames e não deve ficar de fora da partida. É o Tricolor indo com (quase) tudo o que tem para tentar bater o e não deixar um campeonato que parecia destinado aos comandados de Diniz escapar pelos dedos.

O São Paulo volta aos gramados nesta quarta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Estádio do Morumbi.