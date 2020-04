Descobrindo Martinelli: Como os maiores clubes do futebol analisam scouts?

O jovem atacante saiu da quarta divisão do futebol brasileiro para ser titular do Arsenal em menos de um ano; mas como ele foi descoberto?

O mercado da bola no futebol pode ser um tanto quanto obscuro: hoje em dia, tudo gira em torno dos adolescentes. Alguns deles já são tão famosos quantos jogadores profissionais e fazem todos clubes brigarem para conquistá-los.

Mas, olhando mais a fundo, é possível ver que as estatísticas continuam muito fortes enquanto as decisões são tomadas. Para cada negociação em curso, horas e horas foram gastas em pesquisas rigorosas sobre o passado dos atletas envolvidos.

Algumas vezes elas não funcionam. Mas quando os departamentos de análise de desempenho acertam, geram benefícios gigantescos aos clubes. Um exemplo disso está em Gabriel Martinelli, jovem brasileiro que é a grande sensação do , mas chegou como um desconhecido.

Martinelli, que jogava pelo , então na do Brasileirão, há menos de um ano, marcou dez gols pelos Gunners em sua temporada de estreia na . É a primeira vez que um adolescente atinge dígitos duplos em um único ano pelo Arsenal desde Anelka, há 20 anos atrás.

E o impacto que Martinelli causou no norte de Londres não foi sorte. Tudo se resume a um competente trabalho de pesquisa.

O time de olheiros do Arsenal passou centenas de horas assistindo ao jovem, tanto em vídeos quanto in loco, enquanto também procurava saber que tipo de pessoa ele era fora de campo, antes de concretizar a transferência.

Francis Cagigao, o homem que levou Cesc Fàbregas ao Arsenal há mais de uma década, foi o nome por trás da contratação do brasileiro.

Ele, chefe do recrutamento do Arsenal, viajou à América do Sul para ver o jovem em ação pelo Ituano pessoalmente, antes de tomar a decisão final. Mas várias outras estatísticas fizeram parte de seu trabalho antes do contrato ser assinado.

Esse foi um negócio que mostrou perfeitamente a importância de um clube ter um departamento de análise de desempenho eficaz, com alcance em todo o mundo.

“Francis Cagigao acerta mais uma. Lenda!”, Fàbregas postou em seu Twitter, momentos depois de Martinelli - que ficou em sexto lugar no NxGn, lista da Goal que elege os melhores adolescentes do mundo do futebol anualmente - dar uma arrancada de mais de 60 metros antes de marcar um gol inesquecível diante do , em janeiro.

Antes de ir para o Arsenal, Martinelli definitivamente não era um jogador desconhecido entre os clubes europeus. Ele passou um tempo com o Manchester United em quatro ocasiões diferentes, entre os anos de 2015 e 2017, tendo até jogado ao lado de Mason Greenwood em um amistoso sub-18 contra o Lincoln City.

Ele também treinou na em La Masia, a famosa academia de talentos do . Mas nenhum dos clubes quis contratar o jogador, natural em Guarulhos, em definitivo.

O Arsenal, no entanto, não teve dúvidas. Depois de meses de análises, Cagigao estava convencido de que o jovem atacante tinha o talento necessário para fazer sucesso na Inglaterra. Então, os Gunners foram em frente e o negócio foi fechado por apenas 6 milhões de libras.

Muitos se surpreenderam quando a transferência foi confirmada, com a maioria presumindo que o jovem faria parte dos times de base do Arsenal ou então seria emprestado.

Mas para Paulo Freitas, pesquisador-chefe do Football Manager no , não foi nenhuma surpresa ver o jovem chegar à Europa.

O talento de Martinelli já era conhecido em sua terra natal. Freitas já estava ciente da qualidade do jovem bem antes de sua transferência à Inglaterra.

O Football Manager, jogo que marcou era e simula o gerenciamento de equipes, continua a ser o líder do mercado em seu setor e sua base de dados chega a ser tão boa quanto a de alguns clubes europeus.

“Temos pesquisadores chefes coordenando as pesquisas em um país ou liga, e assistentes que ficam de olho em equipes específicas", disse Freitas à Goal. “Por exemplo, sou pesquisador chefe do Brasil e há um pesquisador assistente no ”.

“As equipes de pesquisa variam em tamanho, de apenas alguns em alguns países ou ligas menores a centenas em ligas ou países maiores”.

"Pesquisadores que cuidam de clubes, ligas e países diferentes mantêm contato, o que ajuda a evitar que questões como uma liga ou país sejam superestimadas ou subestimadas".

Quando os clubes contratam jovens menos conhecidos do exterior, os torcedores geralmente olham para o Football Manager como uma fonte de informação ao tentar descobrir mais sobre a nova contratação do time.

Não apenas em termos da qualidade dos jovens no momento da contratação, mas principalmente em seu potencial técnico - dado que o trabalho de estatísticas do Football Manager é reconhecido em todo o mundo.

Então, qual o trabalho necessário para garantir que os melhores talentos do mundo sejam identificados e incluídos no jogo e como o processo do Football Manager difere do scouts dos maiores clubes do planeta?

“É um pouco diferente, pois um olheiro de futebol na vida real avalia um jogador de acordo com as necessidades de um clube, enquanto no Football Manager avaliamos tanto jogadores quanto elencos completos”, explicou Freitas.

“Então, focamos menos em um único jogador do que um olheiro da vida real, mas focamos mais em vários jogadores e em como eles interagem”.

“A quantidade de vezes que um jogador é observado varia, não há uma quantidade pré definida. A idéia é assistir algumas vezes e, depois, mais algumas vezes durante a temporada, conforme a situação do jogador muda”.

“As informações que coletamos devem ser convertidas em números, pois os atributos de um jogador são classificados dessa maneira no banco de dados”.

"Então, um jogador com um bom desempenho pode receber uma classificação de 14, enquanto um jogador com um desempenho de classe mundial pode ter uma classificação de 18, por exemplo".

Com a competição pelos melhores jovens talentos do mundo tão acirrada, dicas especiais de alguns contatos podem ser fundamentais para garantir que os clubes avancem no que se refere a possíveis acordos. E no Football Manager não é diferente.

"Às vezes acontece, mas varia de país para país, dependendo da popularidade do Football Manager", disse Freitas.

“Isso aconteceu com Gerson, que estava na base do , na época. Se tornou um dos melhores jogadores do clube e depois se mudou para a Europa, onde as coisas não deram certo”.

"Agora ele é um dos melhores jogadores do Flamengo e é cotado para ser convocado para a seleção".

E Martinelli?

“Eu não fiz os scouts dele porque ele estava jogando no estado de , enquanto eu morava no Rio. Mas acompanhei seu progresso desde que ele jogava na base do Ituano”, acrescentou Freitas.

“Seu talento ficou óbvio quando ele jogou o torneio juvenil da , apesar de sua equipe não ter ido longe”.

"Quando ele jogou o campeonato estadual alguns meses depois, seu talento foi confirmado. Ele levou seu time às quartas-de-final mesmo tendo apenas 17 anos".