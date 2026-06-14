Derrota histórica... Austrália vinga as seleções asiáticas contra a Turquia

A seleção australiana pôs fim à série invicta da Turquia contra seleções asiáticas na Copa do Mundo, ao derrotá-la por 2 a 0 no confronto que as opôs nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na manhã deste domingo, horário de Greenwich.
A seleção turca entrou em campo com um histórico perfeito contra as seleções da Confederação Asiática na Copa do Mundo, após vencer seus quatro jogos anteriores contra seleções do continente asiático, antes que a Austrália conseguisse pôr fim a essa série.
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A partida também registrou um número notável para a seleção australiana, já que a média de idade do time titular foi de 24 anos e 226 dias, a menor média de idade de um time com o qual os “Cangurus” iniciaram uma partida na história de suas participações na Copa do Mundo, de acordo com a rede de estatísticas “Opta”.
Os dois gols da Austrália na partida de hoje foram marcados por Nestor Iranconda, aos 27 minutos, e Connor Metcalf, aos 75 minutos.
A Turquia e a Austrália disputam o Grupo D da Copa do Mundo, que também conta com o Paraguai e os Estados Unidos, co-anfitriões do torneio.
Os Estados Unidos lideram a tabela atualmente com 3 pontos — após a vitória por 4 a 1 sobre o Paraguai — com vantagem no saldo de gols sobre a Austrália, enquanto a Turquia ocupa o terceiro lugar.