Deportivo Pereira x Boca Juniors ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Libertadores

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (24), pela quarta rodada do grupo F; veja como acompanhar na TV e na internet

Deportivo Pereira e Boca Juniors se enfrentam na noite desta quarta-feira (24), no estádio Hernán Ramírez Villegas, em Pereira, às 21h (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo F da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na vice-liderança do grupo com 4 pontos (uma vitória, um empate e uma derrota), o Deportivo Pereira conta com o apoio de sua torcida para ganhar e assumir a ponta da tabela. O time colombiano vem de vitória no fim de semana, pelo campeonato nacional.

Do outro lado, o Boca Juniors está na primeira posição da chave, com 7 pontos, e em caso de vitória, a equipe se classifica de forma antecipada para o mata-mata. Os Xeneizes vêm de vitória no campeonato argentino sobre o Argentinos Juniors.

Prováveis escalações

Deportivo Pereira: Quintana; Restrepo (Quintero), Ramírez e Perea; Zuluaga (Eber Moreno), Bocanegra, Velásquez, Angulo e Fory; Ángelo Rodríguez e Aladesanmi. Técnico: Alejandro Restrepo.

Boca Juniors: Sergio Romero; L. Advíncula, M. Weigandt, F. Roncaglia, J. Figal, V. Barco; Martín Payero, Alan Varela, Pol Fernández, Sebastián Villa; Luis Vázquez. Técnico: Jorge Almirón.

Desfalques

Deportivo Pereira

Sem desfalques confirmados.

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Quando é?