Jamal Musiala, estrela do Bayern de Munique, fez uma de suas melhores partidas nesta temporada, ao liderar sua equipe a uma goleada arrasadora por 7 a 0 sobre o Union Berlin, pela quarta rodada do Campeonato Alemão.

Musiala roubou a cena ao marcar o primeiro gol do Bayern aos 18 minutos, com um chute forte que morreu no canto oposto, dando à sua equipe uma vantagem inicial e abrindo caminho para o festival de gols na Allianz Arena. O gol representou uma nova confirmação de que o jogador está perto de recuperar seu nível habitual.

O brilho de Musiala não se limitou ao gol, já que ele disputou a partida inteira pela primeira vez em muito tempo, um passo importante em sua jornada de volta ao seu nível normal.

Após o jogo, o jogador disse que se sente bem, afirmando que cada partida representa um novo passo à frente, e que disputar 90 minutos completos novamente foi uma sensação maravilhosa para ele.

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Musiala havia ficado afastado das partidas no início da temporada, depois de sofrer duas quedas repentinas durante dois jogos preparatórios, antes de anunciar que sofria de um distúrbio neurológico que provoca curtos episódios de perda de consciência. Por isso, sua participação completa diante do Union Berlin veio para dar ao Bayern e à sua torcida um indicativo positivo sobre seu retorno aos gramados.

Vincent Kompany, treinador do Bayern de Munique, elogiou, em declarações divulgadas pelo jornal alemão "Bild", o nível de Musiala, considerando que o jogador deu um passo importante durante a partida.

O treinador disse que Musiala disputou 90 minutos e marcou um gol, apontando que a atenção de todos agora está voltada ao seu desempenho dentro de campo, depois de as perguntas relacionadas ao seu estado de saúde ocuparem grande parte do interesse ao longo das últimas semanas.

O brilho de Musiala chega em um momento importante, antes de sua convocação para a seleção da Alemanha, comandada por seu novo treinador Jürgen Klopp, durante a data Fifa, quando se espera que ele tenha uma nova oportunidade de recuperar o ritmo de jogo e reforçar sua condição.

Por outro lado, o Bayern completou sua noite histórica com a vitória por 7 a 0, depois que Harry Kane marcou dois gols, Michael Olise acrescentou três, enquanto Ismaïl Jakobs se encarregou de mais um gol, fazendo a equipe sair com uma grande vitória antes da data Fifa.

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