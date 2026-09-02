A Federação Ganense de Futebol anunciou oficialmente a recontratação do português Carlos Queiroz como treinador da seleção das "Black Stars" para a próxima fase.

A federação ganense revelou, nesta quarta-feira, ter chegado a um acordo com o profissional de 73 anos para assumir a responsabilidade técnica da seleção sob um novo mandato, após o fim de sua missão anterior, que incluiu comandar Gana na fase final da Copa do Mundo de 2026.

A federação ganense afirmou em comunicado oficial: "Temos o prazer de anunciar o acordo com Carlos Queiroz para nomeá-lo treinador da seleção durante a próxima fase".

Queiroz havia comandado a seleção ganense na Copa do Mundo de 2026, quando superou com ela a fase de grupos em uma chave que contou com Inglaterra, Croácia e Panamá, mas a aventura da equipe africana terminou nas oitavas de final, já que perdeu para a seleção da Colômbia.

De acordo com o contrato que Queiroz assinou antes da fase final, disputada nos Estados Unidos da América, Canadá e México, o mandato do treinador português terminaria com a eliminação da seleção ganense do torneio.

Posteriormente, Queiroz anunciou sua saída por meio de sua conta no "Instagram", onde escreveu em sua mensagem: "À Gana. O futebol, como a vida, nos ensina uma lição eterna: ou você vence ou você aprende. Deixo esta jornada orgulhoso do que conquistamos, mas também com um sentimento natural de insatisfação daqueles que sempre almejaram mais".

No entanto, as conversas conduzidas pela federação ganense e pelo Ministério do Esporte com Queiroz resultaram em um acordo de todas as partes para sua permanência no cargo sob uma nova missão.

Queiroz iniciará seu novo mandato durante a próxima data Fifa, que marca o começo da caminhada de Gana nas eliminatórias classificatórias para a Copa Africana de Nações de 2027, quando a seleção ganense jogará no dia 23 de setembro corrente, fora de casa, contra a Costa do Marfim em um grupo difícil.

A federação ganense considera que a vasta experiência internacional de Queiroz, ao lado de suas capacidades técnicas e de seu conhecimento prévio da seleção, o tornam a escolha adequada para comandar a equipe durante a próxima fase.

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