Depois de 3 anos: Salman Al-Faraj reacende a polêmica com Mancini

A antiga desavença entre Salman Al-Faraj, ex-jogador do NEOM, e o técnico italiano Roberto Mancini voltou à tona, após anos da crise que envolveu as duas partes dentro da seleção da Arábia Saudita, na sequência da derrota da Itália para a Bélgica por dois a zero, na estreia de sua campanha na Liga das Nações da UEFA.

Al-Faraj aproveitou o tropeço da seleção italiana diante da Bélgica para enviar uma mensagem irônica a Mancini por meio de sua conta no Snapchat, na qual escreveu: "Nossa, Bélgica, deram uma lavada nesse cara que não sabe treinar e fica dando instruções, ou seja, eu estou certo e vocês estão errados", em referência direta ao treinador da Itália, que voltou a comandar a Azzurra após sua saída da seleção saudita.

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O comentário de Al-Faraj veio depois que Mancini falou, após a partida, sobre a superioridade da seleção belga durante o primeiro tempo, admitindo que o adversário foi a melhor parte, antes de o desempenho da Itália melhorar no segundo tempo sem que a equipe conseguisse reverter o placar, declarações que trouxeram de volta à memória a desavença ocorrida entre o treinador e o ex-capitão do Al-Hilal durante seu período de trabalho com a seleção saudita.

O início da crise remonta a agosto de 2023, quando Mancini assumiu o comando da seleção da Arábia Saudita, substituindo o francês Hervé Renard. Al-Faraj estava presente na lista dos sauditas na convocação de outubro daquele mesmo ano, tendo entrado como reserva contra a Nigéria, e depois começou como titular no confronto contra o Mali, antes de deixar o campo por causa de uma lesão, antes de as coisas evoluírem entre as duas partes de forma rápida.

Em seguida, Mancini decidiu deixar Al-Faraj fora da lista da seleção saudita que participaria da Copa da Ásia de 2023, realizada no Catar, justificando sua decisão pelo fato de que o jogador decidiu não se juntar aos amistosos, algo que Al-Faraj recusou de forma categórica, afirmando que havia comunicado ao treinador seu desejo de representar a seleção e sua paixão por atuar pelos sauditas, e pediu à Federação Saudita de Futebol que investigasse as declarações do treinador.

A crise não parou nas declarações trocadas, depois que a questão entrou em um trâmite oficial, já que a comissão de profissionalismo emitiu uma decisão de multar Salman Al-Faraj em 100 mil riais sauditas, após ficar comprovada sua manifestação de falta de disposição em se juntar à seleção após ser convocado para a concentração de outubro de 2023, conforme consta nos fundamentos da decisão oficial, encerrando o caso administrativamente apesar da persistência da polêmica em torno da versão de cada parte.

Após cerca de 3 anos do início da crise, o comentário de Salman Al-Faraj trouxe a história de volta aos holofotes, mas desta vez de fora das fileiras da seleção, depois de ter encontrado na derrota da Itália para a Bélgica uma oportunidade para comentar sobre Mancini, fazendo com que uma das mais notórias histórias de desavenças vividas durante o período do treinador italiano com os sauditas voltasse à tona novamente.