A lesão repentina sofrida pelo goleiro Nawaf Al-Aqidi gerou um clima de preocupação no elenco da seleção da Arábia Saudita, depois de o técnico Georgios Donis ter sido obrigado a substituí-lo e a colocar em campo seu companheiro Mohammed Al-Owais durante a partida da Arábia Saudita na Copa do Golfo "Golfo 27".

A saída forçada de Al-Aqidi abriu espaço para questionamentos sobre a natureza da lesão e sua gravidade, especialmente por ele ser um dos pilares fundamentais da escalação da Arábia Saudita.

Na entrevista coletiva após o confronto, Donis fez questão de esclarecer a situação e revelar a real condição da lesão, negando os rumores de que o goleiro teria sofrido um trauma na cabeça.

O treinador grego afirmou: "Nawaf Al-Aqidi não sofre de nenhuma lesão na cabeça, sua lesão é na mão, e veremos a gravidade dela nas próximas horas".

E Donis acrescentou em tom decisivo: "Se o problema for grande, teremos que substituí-lo na lista".

O técnico da seleção nacional voltou a confirmar o diagnóstico inicial ao dizer: "Al-Aqidi sofre de uma lesão no cotovelo, e vamos avaliar sua condição de forma detalhada, e, se for necessário, iremos substituí-lo por outro jogador".

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Espera-se que o goleiro passe por exames médicos completos nas próximas horas para determinar o tempo de sua ausência e a possibilidade de sua permanência com a Arábia Saudita no restante da caminhada na competição do Golfo.