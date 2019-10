Dembélé perderá Barcelona x Real Madrid por dizer que árbitro "é muito ruim"

Comitê da competição confirmou a pena de dois jogos ao jogador francês

Ousmane Dembélé não jogará o clássico espanhol entre e . O Comitê de Competição de LaLiga confirmou nessa quarta-feira (09) a pena de dois jogos de suspensão depois de sua expulsão na goleada do Barça sobre o Sevilla. O Barcelona recorrerá da decisão da entidade.

O Barça já vencia a partida por 4 a 0 quando Chicharito escapou em velocidade e caiu na entrada da área com um suposto contato de Ronald Araujo. O jovem que estreava foi expulso por "destruir ocasião clara de gol". Vários jogadores do Barcelona foram reclamar com o árbitro e Dembélé foi também. O francês disse, conforme registrado na súmula da partida, "você é muito ruim, muito ruim". Na mesma hora, o juiz mostrou vermelho direto para o atleta.

Messi tentou argumentar com o juiz e falou que Dembélé não sabe falar, mas nada adiantou. Sem nenhum registro de ofensa pessoal, Dembélé vai pagar pelas palavras e perderá o clássico contra o Real Madrid, que acontece no dia 26 de outubro. Difícil imaginar que Dembélé não esteja sofrendo com todo o histórico de "bad boy" criado em torno dele.

O comitê alega que Dembélé teria violado o artigo 117 do Código Disciplinar: "Dirigir-se aos árbitros, diretores ou autoridades esportivas em termos de atitudes de desprezo ou desconsideração sempre que a ação não constituir uma ofensa mais grave, o atleta será sancionado com a suspensão de duas a três partidas ou por um período de até um mês".

O clube blaugrana vai recorrer no Comitê de Apelação para tentar reverter a pena com o objetivo de contar com o francês para o clássico do fim de outubro.