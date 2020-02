Dembélé é mais desfalque que reforço no Barcelona: completará 78 jogos fora

O atacante já ficou 341 dias afastado dos gamados e, com a nova lesão, deve ficar mais seis meses

Mais uma lesão está assombrando Ousmane Dembélé no . Depois de uma cirurgia na coxa direita, a expectativa é de que o atacante fique parado por mais seis meses.

⚠️ ÚLTIMA HORA



O atacante @Dembouz foi operado com sucesso hoje, na Finlândia, da ruptura no tendão proximal do bíceps femoral da coxa direita. O tempo de recuperação será de aproximadamente seis meses. #CourageDembele pic.twitter.com/31TzhfQMtT — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) February 11, 2020

Apenas duas semanas depois de voltar aos treinos recuperado da lesão que sofreu contra o , o francês sofreu se machucou novamente, e passou por cirurgia. É a nona lesão desde que ele chegou ao Barcelona, em 2017, que já somam 314 dias fora dos gramados.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Mais artigos abaixo

Mais times

Dembélé já ficou de fora de 61 partidas, 13 a menos do que as partidas jogadas, que são 74. Com a nova lesão vão ser mais pelo menos 17 jogos afastado - 15 da e, pelo menos dois na Liga dos Campeões. Na temporada atual foram apenas nove jogos e um gol marcado.

O principal problema do francês são as lesões musculares, que representam sete das nove - fora isso foi uma lesão no tornozelo, em janeiro de 2019, e a de agora, que é uma ruptura do tendão da coxa.