Cristiano Ronaldo, astro do Al-Nassr da Arábia Saudita, prepara-se para se casar com Georgina Rodríguez em uma cerimônia de casamento espetacular na ilha onde cresceu.

O jornal "The Sun" afirmou neste domingo: "Parece que o casal decidiu celebrar seu casamento na Madeira".

Segundo relatos locais, a catedral de Funchal, capital da ilha, foi reservada para a realização de um grande casamento no próximo sábado.

E é apropriado que as cerimônias de casamento comecem ali às três horas da tarde.

Diz-se que o astro de Portugal Ronaldo, de 41 anos — que cresceu em Funchal — e a modelo Georgina, de 32 anos, reservaram um hotel próximo à catedral para a realização da recepção.

Uma fonte disse: "Os hóspedes do hotel foram informados de que dois andares ficarão fora de serviço na sexta e no sábado, além de várias áreas de bar".

Ronaldo conheceu Georgina, que é espanhola de origem argentina, em 2016 e pediu-a em casamento em agosto passado.

Na semana passada, o casal foi fotografado usando anéis de diamante enquanto embarcava em um iate em Maiorca.

Ronaldo havia dito anteriormente que ele e Georgina planejavam se casar depois da Copa do Mundo, da qual Portugal foi eliminado pela Espanha, campeã do título no mês passado.

E afirmou que Georgina é a única mulher com quem namorou e com quem desejava se estabelecer.