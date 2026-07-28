A Federação Italiana de Futebol definiu a identidade do novo treinador da Azzurra para o próximo período.

Segundo Fabrizio Romano, especialista em mercado, Roberto Mancini, de 61 anos, está prestes a voltar a comandar a seleção da Itália, após aceitar assumir a missão novamente diante do fracasso das negociações com Andrea Pirlo e Pep Guardiola.

A seleção da Itália busca um novo treinador desde a renúncia de Gennaro Gattuso ao cargo em abril passado.

Fabrizio Romano informou que Mancini, de 61 anos, aceitou o impressionante retorno ao comando da seleção de seu país, depois que a Federação Italiana enfrentou vários obstáculos durante a jornada em busca de um novo treinador.

O ex-treinador do Manchester City, campeão da Premier League, já havia comandado a seleção da Itália por 5 anos.

Mancini levou a seleção da Itália à conquista do título da Eurocopa 2020, após vencer a Inglaterra nos pênaltis em uma emocionante final.





Após deixar o comando da seleção da Itália, Mancini assumiu a tarefa de dirigir a seleção da Arábia Saudita e, em seguida, o clube Al-Sadd.

Mancini deixou o comando do campeão da Liga das Estrelas do Catar no mês passado, o que deu à seleção da Itália a oportunidade de agir para contratá-lo.

A jornada da seleção da Itália em busca de um sucessor para Gattuso teve uma reviravolta surpreendente ontem.

Giovanni Malagò, presidente da Federação Italiana de Futebol, recusou dar o sinal verde para a contratação de Pirlo, depois que veio a público sua relação como embaixador de uma marca ligada a uma empresa de apostas russa.

Essa mudança repentina na decisão levou à renúncia do diretor técnico Paolo Maldini e do assessor Leonardo, apenas 16 dias após assumirem seus cargos.

A seleção da Itália também fracassou em convencer Pep Guardiola a assumir a missão, após ter conversado com ele na semana passada.