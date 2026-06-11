Definição da posição de Neymar em relação ao confronto contra o Marrocos

A seleção brasileira vive um momento de grande apreensão, a três dias de sua estreia na Copa do Mundo de 2026 contra o Marrocos.

A equipe de Carlo Ancelotti continua seus preparativos em Morristown, Nova Jersey, mas sem Neymar.

O atacante brasileiro voltou a faltar aos treinos da equipe ontem e, embora alguns meios de comunicação tenham sugerido seu retorno aos gramados, isso parece agora menos provável.

O site “Foot Mercato” informou que Neymar ainda se recupera de uma lesão sofrida enquanto jogava pelo Santos, e relatos indicam que ele está fora da partida contra o Marrocos.

Além disso, sua participação nas duas partidas seguintes contra o Haiti e a Escócia ainda é incerta.

Isso é um duro golpe para o Brasil, embora sua ausência nessas partidas ainda não tenha sido confirmada.

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou um comunicado sobre Neymar, no qual afirma: “Neymar passou por uma ressonância magnética nesta segunda-feira, e os exames mostraram uma boa melhora em sua recuperação, dentro dos parâmetros esperados”.

O comunicado acrescentou: “Neymar continuará o processo de recuperação planejado pela comissão médica da Seleção Brasileira”.