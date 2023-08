Defensa y Justicia x Botafogo: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa Sul-Americana

Alvinegro busca a classificação nesta quarta-feira (30); veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo visita o Defensa y Justicia nesta quarta-feira (30), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Florencio Sola, na Argentina, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. Como empataram por 1 a 1 na ida, quem vencer avança à semifinal. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+, no streaming, com narração de João Guilherme e comentários de Jorge Nicola ( veja a programação completa aqui ).

Depois de empatar sem gols com o Patronato no Campeonato Argentino, o Defensa y Justicia busca a classificação para a semifinal. Na Sul-Americana, terminou a primeira fase na liderança do Grupo F, com 15 pontos, cinco a mais que o América-MG, segundo colocado. Nas oitavas de final, eliminou o Emelec por 3 a 1 no placar agregado.

Do outro lado, o Botafogo, isolado na liderança do Brasileirão, volta suas atenções para o mata-mata da Sul-Americana. O Alvinegro encerrou a primeira fase na vice-liderança do Grupo A e eliminou o Patronato por 3 a 1 (agregado) nos playoffs. Já nas oitavas de final deixou para trás o Guaraní.

Com o empate no Nilton Santos, quem vencer garante a classificação. Qualquer nova igualdade no Estadio Florencio Sola, levará a decisão da vaga para os pênaltis. Quem avançar terá pela frente o vencedor do confronto entre São Paulo x LDU. No primeiro jogo, a LDU venceu por 2 a 1 em casa.

Prováveis escalações

Defensa y Justicia: Bologna; Sant`Anna, Malatini, Cardona e Soto; Tripichio, Gutiérrez e Barbona; Solari, Togni e Nicolás Fernández. Técnico: Julio Vaccari.

Botafogo: Gatito Fernández; Di Plácido, Adryelson, Sampaio e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Victor Sá, Luís Henrique e Diego Costa. Técnico: Bruno Lage.

Desfalques

Defensa y Justicia

Gabriel Alanis, lesionado, e Alexis Soto, com nariz quebrado, estão fora do confronto.

Botafogo

Marçal e Tiquinho seguem fora.

Quando é?