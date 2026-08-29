Deco trabalha em uma última bomba no mercado do Barcelona

O diretor esportivo Deco trabalha em uma última bomba no mercado de transferências do Barcelona, na qual o lateral Alejandro Baldé será uma das partes envolvidas.

O jornal "Sport" informou que o Barcelona trabalha para fechar uma negociação de troca, a fim de contar com os serviços de Federico Dimarco, craque da Inter de Milão, em troca da saída de Baldé para os nerazzurri.

Hans Flick, técnico do Barça, foi categórico ao afirmar que Baldé terá dificuldade em conquistar um papel de destaque no time catalão.

Além disso, a contratação de João Cancelo e o brilho de Chavi Espart tornaram a disputa pela posição de lateral-esquerdo mais difícil do que nunca.

Barcelona e Inter de Milão negociam a troca, apesar de Dimarco, de 28 anos, ser um dos elementos intocáveis do elenco da Inter nos últimos anos.

As negociações se intensificaram nas últimas horas, embora a Inter, até o momento, não dê sinal verde para abrir mão de um de seus pilares fundamentais.

A negociação de troca será extremamente complicada, e o Barcelona sabe disso muito bem, mas ainda há uma janela aberta durante os três últimos dias do período de transferências de verão, e o Barcelona pagará uma quantia em dinheiro à Inter para concretizar a operação de troca.

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