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Declaração estranha levanta questionamentos: Henry é contra a nomeação de Zidane como técnico da França?

T. Henry
Z. Zidane
Turquia x França
Turquia
França
Liga das Nações A
França
Turquia

Resposta breve de uma lenda do Arsenal

Thierry Henry, ex-astro da seleção francesa, levantou questionamentos sobre sua posição a respeito da nomeação de seu compatriota e ex-companheiro Zinédine Zidane como novo treinador da seleção da França.

Henry se recusou a se estender sobre a assunção de Zidane ao comando técnico da seleção francesa, limitando-se a um comentário breve sobre o início da nova era dos franceses sob o comando de Zizou.

Henry foi questionado, durante sua entrevista ao jornal espanhol "As", sobre a chegada de Zidane ao cargo de diretor técnico da seleção da França como sucessor de Didier Deschamps, mas optou por não apresentar nenhuma análise sobre o início do ex-treinador do Real Madrid à frente da seleção.

Henry disse, de forma breve: "Isso não é problema meu, e desejo o melhor para ele".

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Liga das Nações A
Turquia crest
Turquia
TUR
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França
FRA

A resposta do ex-astro do Arsenal foi extremamente sucinta, depois de ele preferir se afastar de entrar em detalhes sobre a nova fase da seleção, limitando-se a desejar sucesso a Zidane, com quem já havia atuado ao lado com a camisa da seleção da França.

O que chama a atenção é que as respostas de Henry às demais perguntas da entrevista foram extensas, o que abre a porta para especulações sobre a existência de divergências ou de uma posição contrária à escolha de Zidane.

A seleção francesa inicia sua trajetória sob o comando de Zidane amanhã, sexta-feira, quando enfrenta a anfitriã Turquia na primeira rodada da Liga das Nações da Europa.

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