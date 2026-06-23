Declaração de guerra na Copa do Mundo... Deschamps: Mbappé vai superar os recordes de Messi e Ronaldo!

Um novo doblete de Kylian Mbappé contra o Iraque acirrou a disputa pelos recordes com o lendário argentino Lionel Messi; apenas dois gols separam o francês do “Pulga” na corrida pelo título de maior artilheiro da história da Copa do Mundo.

Sobre essa disputa, e de Filadélfia, vieram as palavras de Didier Deschamps para acirrar ainda mais o clima: “Os recordes existem para serem quebrados”.

Mbappé marcou com força, registrando seu segundo hat-trick no torneio durante a vitória da França sobre o Iraque por 3 a 0, mas não foi um hat-trick comum: devido a uma longa interrupção causada pela chuva, Mbappé marcou seu primeiro gol e esperou três horas inteiras para marcar o segundo. Foram 180 minutos entre os dois gols, mas o resultado foi o mesmo: uma aproximação ainda maior do trono de Messi.

Com isso, Mbappé elevou sua contagem para 16 gols na Copa do Mundo, igualando o recorde do lendário alemão Miroslav Klose, mas ficou a apenas dois gols de Lionel Messi, que havia marcado dois gols contra a Áustria, chegando a 18 gols em Copas do Mundo, agora que se aproxima dos 39 anos.

O técnico da França, Didier Deschamps, não escondeu sua admiração e ainda acirrou a competição com uma declaração ousada na coletiva de imprensa após apartida, ao afirmar: “Bem, recordes existem para serem quebrados, e agora ele tem um ícone a ser seguido... Ele tem 100 partidas pela seleção, sempre marcou gols e vai marcar mais ainda”.

Deschamps acrescentou, colocando Mbappé em comparação direta com a dupla histórica: “Peguem Messi, peguem Cristiano Ronaldo como exemplo... Não tenho certeza se Kylian vai jogar no mesmo nível que os dois, mas enquanto estiver em campo e se sentir em plena forma, vai marcar muitos gols e superar a todos; cada vez que bater um recorde, ele tem a capacidade de elevar ainda mais seu nível de desempenho para continuar marcando mais gols”.