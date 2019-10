Decisivo na vitória do Flamengo, Diego Alves faz sua melhor exibição no Brasileirão

O goleiro falou sobre a euforia da torcida, mas garantiu que o elenco mantém os pés no chão

Diego Alves chegou ao , em 2017, com a promessa de mudar o patamar no gol rubro-negro. Afinal de contas, nas dez temporadas que passou no futebol espanhol o arqueiro ganhou fama pelas defesas decisivas – especialmente nas cobranças de pênaltis, onde costumava complicar até mesmo as vidas de Messi e Cristiano Ronaldo.

Entretanto, o camisa 1 apresentava um desempenho de certa forma irregular dentro da expectativa gigante no Flamengo. Esta irregularidade ficou bem evidente em uma sequência de dois jogos específicos em 2019: contra o , quando foi um dos heróis na classificação, nos pênaltis, para as quartas de final da Libertadores; e o contraste no jogo seguinte, em que falhou na derrota por 3 a 0 para o , pelo Brasileirão.

Esta história mudou nos últimos meses, com o desenvolvimento do trabalho feito por Jorge Jesus, e a exibição diante do -PR mostra bem isso. O goleiro foi o grande herói do time na vitória histórica por 2 a 0, dentro da Arena da Baixada.

Diego fez um total de cinco defesas, sendo três delas de enorme dificuldade. Sob o comando de JJ no Brasileirão, foi o jogo em que o camisa 1 mais foi exigido sem ter sofrido gols – igualando as cinco defesas feitas na goleada sobre o , ainda no primeiro turno.

Eleito melhor da partida, apesar dos dois gols marcados por Bruno Henrique, o goleiro manteve os pés no chão, mesmo com a distância de oito pontos na liderança.

“Temos que manter os pés no chão. A caminhada é longa, mas tenho certeza que tem coisa boa preparada para gente”, afirmou para a TV Globo.

Diego Alves, mais seguro e ainda mais decisivo, também disse que Jorge Jesus vem conseguindo tirar o melhor de cada jogador: “o grupo está de parabéns, o Mister está fazendo um trabalho espetacular. Todos têm uma confiança muito grande, ele consegue tirar o melhor de cada jogador. E quando isso acontece, conseguimos vencer partidas importantes”, destacou.

Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Willian Arão e Vitinho são alguns dos exemplos de jogadores rubro-negros que alcançaram um nível maior recentemente. Neste domingo foi a vez de Diego Alves entrar de vez no grupo.