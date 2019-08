Diego Alves volta a ser “vilão” após falha e derrota do Flamengo

O goleiro vinha de sua maior noite pelo Rubro-Negro, quando deixou o campo como herói, mas contra o Bahia falhou na maior derrota do time em 2019

“Eu sou jogador de futebol. Sei que às vezes há dias ruins”, disse Diego Alves, depois de viver a sua maior noite pelo , sendo crucial para o avançar às quartas de final da Libertadores na disputa de pênaltis contra o – na qual defendeu uma das cobranças. O camisa 1 só esqueceu de destacar que a sua condição de goleiro parece agravar estes “dias ruins”.

A derrota por 3 a 0, sofrida neste domingo (04) para o , pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, evidenciou estes altos e baixos.

Não é algo específico em relação a Diego Alves, mas a todos os goleiros. Dentre os onze jogadores que entram em campo, o que veste luvas é aquele que mais pode ir de herói a vilão a qualquer momento. Mas nenhum arqueiro viveu uma montanha russa de emoções tão grande ao longo de 2019 quanto o flamenguista.

Antes de sua noite de herói, contra o Emelec, no Maracanã lotado, Diego vinha sendo vaiado pelos torcedores por conta de algumas falhas em gols sofridos – algo que parece ainda mais grave por causa da grande expectativa que o cerca. Evidente que isso mudou na última quarta-feira. E neste domingo (04), contra o Bahia, voltou a mudar.

O Flamengo foi derrotado por 3 a 0 para o Tricolor da Boa Terra, com todos os gols, marcados por Gilberto, acontecendo no primeiro tempo. Em 2019 o Rubro-Negro não havia visto suas redes sendo balançadas tantas vezes, algo que também evidencia a péssima exibição do sistema defensivo de modo geral. Mas se partidas são decididas em lances capitais, o gol que dificultou de vez a missão rubro-negra em Salvador foi o segundo... o que contou com falha do goleiro.

Diego recebeu um recuo de bola ruim, feito por Pablo Marí, e o Bahia já começava a vir pressioná-lo. Entretanto, o camisa 1 tinha todo o tempo do mundo para colocar mais força no chute. Acabou entregando a esfera nos pés do camisa 9 adversário e Gilberto não desperdiçou.

O lance o colocou como um dos assuntos mais comentados da internet, que dias antes teve reações bem-humoradas por causa das palavras do goleiro, lamentando sua condição humana. Acontece que se errar é humano, esta falibilidade é agravada quando um arqueiro comete erros. E embora Diego tenha se recuperado no segundo tempo, fazendo boas defesas, uma das imagens da derrota que deixa o Flamengo mais longe da liderança – a oito pontos do – é o gol sofrido pelo jogador rubro-negro, que reconheceu o erro após a partida.

“Eu fui tentar chutar pra frente, saiu errado o chute”, disse para o Premiere FC. “A gente pode errar, pode acertar, infelizmente hoje caiu no pé do jogador do Bahia”, avaliou.

Vida de goleiro não é nada fácil.