Decisão tomada: goleiro do Japão escolhe entre Paris Saint-Germain e Juventus

O Paris Saint-Germain está fazendo esforços intensos em várias frentes, com os dirigentes do clube francês buscando contratar vários jogadores ao mesmo tempo, isso depois de concluir a venda de Randal Kolo Muani à Juventus no domingo, por cerca de 45 milhões de euros incluindo as bonificações.

De acordo com o site "Foot Mercato", o campeão da França e da Europa, que estreia na temporada na quarta-feira, dia 12 de agosto, diante do Aston Villa na Supercopa da Europa, deseja contratar o goleiro Zion Suzuki nos próximos dias.

Fica claro que Luis Campos, o diretor esportivo, e seus homens enfrentam uma missão difícil. No que diz respeito ao goleiro do Parma, apresentaram uma proposta no valor de 33 milhões de euros ao clube italiano, no último domingo.

Apesar de ainda não ter sido alcançado um acordo definitivo até o momento, as coisas caminham bem, e nesta negociação o Paris Saint-Germain parece estar em vantagem considerável sobre a Juventus, o outro clube interessado em contratar o jogador.

Mas resta uma pergunta: qual é a opção preferida do jogador? Fica claro que o Paris Saint-Germain é um clube mais atraente do que a Juventus atualmente. Porém, em Paris há concorrência, enquanto em Turim o espera uma vaga garantida de titular. Em um campeonato e um país que conhece bem, mas, como aponta o jornalista Fabrizio Romano, Zion Suzuki deseja se juntar ao Paris Saint-Germain e já manifestou sua concordância com esse passo.

Portanto, não se esperam grandes dificuldades para acertar as cláusulas do contrato com os jogadores.

Vale lembrar que ele ainda poderá jogar em Turim na próxima temporada, já que a Juventus espera contratá-lo por empréstimo assim que ele assinar com o Paris Saint-Germain, conforme noticiou a imprensa italiana.

E, caso o Saint-Germain não permita a saída do jogador japonês, a Juventus pode recorrer a Lucas Chevalier, goleiro do Paris.