Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
Traduzido por

Decisão surpreendente de Klopp vira os planos da Alemanha de cabeça para baixo

Alemanha x Grécia
Alemanha
Grécia
Liga das Nações A
Alemanha x Sérvia
Sérvia
Alemanha
Grécia
Sérvia

A congestão da Liga das Nações obriga Jürgen a mudar seus cálculos

Em uma decisão fora do comum, Jürgen Klopp, técnico da seleção alemã, decidiu alterar a programação da equipe antes do confronto contra a Grécia, depois que o congestionamento do calendário de jogos da Liga das Nações da Europa, que prevê a disputa de 4 partidas em 10 dias, impôs mudanças repentinas nos planos de viagem.

A pedido de Klopp, a seleção alemã viajará de ônibus de Herzogenaurach até Augsburgo no domingo, ou seja, no dia da partida, em vez de se deslocar para lá um dia antes do jogo, algo raro na preparação das seleções.

Com essa mudança, Klopp pretende dar aos seus jogadores o máximo de descanso possível e evitar desgastá-los com uma nova viagem, especialmente porque a seleção alemã retornou de Amsterdã para Herzogenaurach na sexta-feira, após o empate por 1 a 1 com a Holanda na primeira partida do treinador à frente da equipe.

De acordo com o novo plano, a última entrevista coletiva de Klopp e do capitão da defesa Jonathan Tah será realizada em Herzogenaurach, e não em Augsburgo, enquanto a seleção grega já chegou à cidade para se preparar para o confronto, segundo informou o jornal alemão "Bild".



A Grécia lidera o Grupo 2 da Liga das Nações da Europa após a primeira rodada, com 3 pontos, depois da emocionante vitória sobre a Sérvia por 2 a 1, com um gol nos instantes finais.

A seleção alemã busca aproveitar os fatores do mando de campo e da torcida para conquistar a vitória e assumir a liderança do grupo, enquanto a seleção holandesa enfrenta a Sérvia amanhã, às seis da tarde.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google