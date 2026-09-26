Decisão surpreendente de Klopp vira os planos da Alemanha de cabeça para baixo

Em uma decisão fora do comum, Jürgen Klopp, técnico da seleção alemã, decidiu alterar a programação da equipe antes do confronto contra a Grécia, depois que o congestionamento do calendário de jogos da Liga das Nações da Europa, que prevê a disputa de 4 partidas em 10 dias, impôs mudanças repentinas nos planos de viagem.

A pedido de Klopp, a seleção alemã viajará de ônibus de Herzogenaurach até Augsburgo no domingo, ou seja, no dia da partida, em vez de se deslocar para lá um dia antes do jogo, algo raro na preparação das seleções.

Com essa mudança, Klopp pretende dar aos seus jogadores o máximo de descanso possível e evitar desgastá-los com uma nova viagem, especialmente porque a seleção alemã retornou de Amsterdã para Herzogenaurach na sexta-feira, após o empate por 1 a 1 com a Holanda na primeira partida do treinador à frente da equipe.

De acordo com o novo plano, a última entrevista coletiva de Klopp e do capitão da defesa Jonathan Tah será realizada em Herzogenaurach, e não em Augsburgo, enquanto a seleção grega já chegou à cidade para se preparar para o confronto, segundo informou o jornal alemão "Bild".









A Grécia lidera o Grupo 2 da Liga das Nações da Europa após a primeira rodada, com 3 pontos, depois da emocionante vitória sobre a Sérvia por 2 a 1, com um gol nos instantes finais.

A seleção alemã busca aproveitar os fatores do mando de campo e da torcida para conquistar a vitória e assumir a liderança do grupo, enquanto a seleção holandesa enfrenta a Sérvia amanhã, às seis da tarde.