Decisão inesperada da seleção egípcia antes do confronto contra o Irã

O Estádio BC Place sediará o tão aguardado confronto entre Egito e Nova Zelândia, válido pela segunda rodada do Grupo 7 da Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia chega ao jogo com o ânimo em alta após o empate positivo por 1 a 1 contra a Bélgica na primeira rodada, em partida disputada no Lumin Field, dentro do mesmo grupo.

A edição atual da Copa do Mundo é a primeira na história da competição a ser realizada no formato de co-sede, com os Estados Unidos, o Canadá e o México atuando como anfitriões.

A seleção egípcia enfrentará a Nova Zelândia na cidade canadense de Vancouver, após ter iniciado sua trajetória no torneio na cidade americana de Seattle, onde empatou com a seleção belga na rodada de estreia.

Nesse contexto, Ibrahim Hassan, diretor da seleção egípcia, confirmou que a delegação partirá de Vancouver na noite de 22 de junho, após o término do confronto contra a Nova Zelândia, seguindo diretamente para a cidade de Seattle, nos Estados Unidos, a fim de se preparar para a terceira partida contra o Irã na fase de grupos.

Ibrahim Hassan explicou que o plano original previa o retorno da seleção do Canadá à cidade de Spokane, antes de partir de lá para Seattle no dia 24 de junho; no entanto, a comissão técnica preferiu viajar diretamente para Seattle após a partida contra a Nova Zelândia, a fim de evitar o cansaço dos jogadores causado pelas muitas viagens e dar a eles a melhor oportunidade de se prepararem para o confronto contra o Irã.

Está previsto que a delegação da seleção egípcia viaje para o Canadá em um avião particular fornecido pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) às seleções participantes do torneio, em um voo com duração de cerca de uma hora partindo do aeroporto de Spokane.

Durante sua participação no torneio, a seleção egípcia ficará hospedada na cidade de Spokane, no estado de Washington (EUA), que fica a cerca de 45 minutos de avião da cidade de Seattle, localizada no mesmo estado.

A seleção egípcia encerra suas partidas da fase de grupos enfrentando o Irã no Lumin Field, em Seattle, em partida marcada para as 6h da manhã do sábado, 27 de junho.