As repercussões da eliminação precoce da seleção uruguaia da Copa do Mundo de 2026 continuam gerando polêmica no país, depois que o experiente goleiro Fernando Muslera anunciou sua aposentadoria da seleção, em um momento em que aumentaram as críticas ao técnico Marcelo Bielsa devido ao desempenho abaixo do esperado da equipe durante o torneio.

De acordo com o jornal espanhol “AS”, Muslera, que sofreu críticas generalizadas após cometer vários erros decisivos na fase de grupos, decidiu encerrar sua carreira internacional poucos dias após a eliminação da “Celeste” da Copa do Mundo, o que abre um novo espaço para discussões sobre as causas do fracasso.

O torneio marcou um dos momentos mais difíceis na carreira do experiente goleiro, depois que ele sofreu gols decisivos contra a Arábia Saudita e Cabo Verde, antes de cometer um erro no gol do espanhol Álex Baína, o que levou à sua substituição no intervalo da partida, tornando-se uma das figuras mais apontadas pela torcida como responsável pela eliminação precoce.

Em meio às críticas, Muslera recebeu grande apoio de seu agente, que o defendeu por meio de uma mensagem comovente na qual afirmou que o goleiro “está irritado consigo mesmo por não ter conseguido realizar o sonho do povo uruguaio”, ressaltando que Muslera continuará sendo um exemplo a ser seguido, tanto no esporte quanto na vida, para muitos em seu país.

Por outro lado, o ex-jogador do Atlético de Madrid, Lucas Torreira, dirigiu críticas francas ao técnico Marcelo Bielsa, considerando que muitas de suas táticas e atitudes não foram bem aceitas dentro da seleção, e que a equipe chegou à Copa do Mundo em uma “situação crítica”.

Torera afirmou que o Uruguai precisa de uma reavaliação abrangente após o fracasso na Copa do Mundo, enfatizando a necessidade de contratar um técnico que se adapte à cultura do futebol uruguaio, à sua história e aos seus jogadores, a fim de restaurar a capacidade da seleção de competir em grandes competições.