O Atlético de Madrid definiu um prazo final para o atacante argentino Julián Álvarez decidir seu futuro no clube, em meio ao interesse do Arsenal e do Manchester City em contratá-lo.

Relatos indicaram que o clube da capital espanhola está surpreendentemente aberto à venda do internacional argentino antes do fechamento da janela de transferências na próxima terça-feira, desde que receba a quantia de 128 milhões de libras esterlinas.

As informações indicam que o Arsenal persegue com força o jogador campeão da Copa do Mundo de 2022.

Relatos dos últimos dias revelaram que o Manchester City realizou conversas para recontratar o atacante argentino.

Álvarez faltou aos treinos com os companheiros por quatro dias nesta semana, em meio a um estado de hesitação quanto à transferência para o Emirates Stadium.

A rede "Sky Sports" noticiou que os dirigentes irritados do Atlético de Madrid deram ao jogador de 26 anos um prazo até domingo para decidir seu futuro.

Álvarez havia parecido determinado a deixar o estádio Wanda Metropolitano em junho passado, ao dizer: "Conversei com as pessoas do Atlético com quem eu precisava conversar, e a melhor coisa para todos é a transferência. Quero realizar meu sonho. Não é o momento adequado para falar sobre isso, mas também não posso esconder o assunto. Tento ser uma pessoa honesta".

Álvarez deve ficar de fora da viagem do Atlético de Madrid ao estádio Ramón Sánchez-Pizjuán nesta noite para enfrentar o Sevilla.

A possível contratação de Álvarez seria um grande negócio para o treinador Mikel Arteta, técnico do Arsenal, que se recusou a entrar nos detalhes da possível negociação.

Arteta afirmou: "É muito simples. Não importa o que você leia, se tiver uma pergunta, venha bater à minha porta, e eu lhe direi se é verdade ou não, porque qualquer jogador em qualquer posição, se ler tudo o que é escrito, poderíamos colocar uma lista nas paredes com todos os jogadores que quisemos contratar nos últimos três meses, e precisaríamos do prédio inteiro".

E acrescentou: "Eles sabem que há muita especulação. Por isso, se em algum momento sentirem dúvida sobre a nossa opinião a respeito deles, e se formos contratar um jogador novo, eu lhes digo isso imediatamente, e se formos contratar um jogador na posição deles, eu costumo lhes dizer isso. Eu lhes digo: estes são os planos e estas são as razões".

E concluiu: "Ainda acreditamos em vocês, mas a concorrência vai aumentar. Prefiro lidar com o assunto dessa maneira".



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