Decisão excepcional do presidente do Equador devido à Copa do Mundo

O entusiasmo do Equador pela classificação para a Copa do Mundo de 2026 ultrapassou todos os limites do futebol, estendendo-se a outras áreas.

A seleção do Equador está no Grupo E, que inclui Alemanha, Costa do Marfim e Curaçao.

O jornal “As” informou que o presidente equatoriano, Daniel Noboa, revelou uma medida excepcional que será aplicada apenas durante o período em que a Copa do Mundo estiver em andamento.

De acordo com essa decisão, a cerveja ficará 20% mais barata a partir de 11 de junho deste ano até 19 de julho, data em que a Copa do Mundo será encerrada.

Noboa anunciou a decisão vestindo a camisa da seleção equatoriana e segurando o microfone na mão.

O presidente equatoriano disse: “Vamos isentar do Imposto sobre o Consumo Interno (ICE) todas as bebidas destinadas ao consumo moderado, incluindo a cerveja, durante todo o período da Copa do Mundo. Dessa forma, o preço da cerveja cairá em mais de 20%”.

A reação foi imediata, como era de se esperar, e a decisão foi recebida com aplausos e gritos entusiasmados, sendo vista como uma medida criada especialmente para este evento mundial.

Ele acrescentou: “Cada um de vocês poderá aproveitar a Copa do Mundo da melhor maneira possível, com a seleção excepcional que temos, que irá muito longe no torneio”.