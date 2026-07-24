O Comité Olímpico Internacional anunciou que não abrirá qualquer investigação contra Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), sublinhando que a queixa apresentada contra ele está fora do seu âmbito de competência.

Estes desenvolvimentos surgem depois de o grupo de defesa dos direitos humanos "Fair Square" ter apresentado uma queixa à comissão, na qual acusa Infantino de violar a Carta Olímpica e de não respeitar as regras de neutralidade política "através de declarações e demonstrações explícitas de apoio ao presidente norte-americano".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tinha revelado, durante o Campeonato do Mundo, que fez uma chamada telefónica a Infantino para lhe pedir que reconsiderasse um cartão vermelho mostrado ao avançado norte-americano Folarin Balogun.

Balogun deveria falhar o confronto dos oitavos de final frente à Bélgica após a sua expulsão no jogo que terminou com a vitória da sua seleção por dois golos sem resposta sobre a Bósnia e Herzegovina. No entanto, na sequência da intervenção de Trump, ficou decidido suspender a sanção de um jogo de castigo por um período de 12 meses, sem apresentar justificações além da invocação de uma cláusula que permite a suspensão de sanções, para que o jogador participasse na partida que os Estados Unidos perderam por quatro golos a um.

A objeção assenta no facto de Infantino ser membro do Comité Olímpico Internacional desde 2020, sendo que o artigo segundo da Carta Olímpica estipula que "os membros do Comité Olímpico Internacional não podem aceitar quaisquer instruções ou mandatos de governos, organizações ou quaisquer outras partes que possam interferir na liberdade da sua ação ou do seu voto".

Apesar disso, o Comité Olímpico Internacional esclareceu, segundo o que noticiou a "BBC", que a queixa se situa fora do âmbito de competências da sua comissão de ética, referindo que a queixa está relacionada com decisões de governação e gestão de uma federação internacional, com as suas relações com governos e com a aplicação dos regulamentos do seu desporto, matérias que não estão sujeitas às disposições do código de ética do comité.

O comunicado do Comité Olímpico Internacional surgiu um dia depois de a Federação Norueguesa de Futebol ter revelado que estuda apresentar uma queixa oficial à comissão de ética da FIFA relativamente à decisão de suspender o castigo de Balogun.