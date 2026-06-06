Decepcionante: Inglaterra se contenta com um gol de cabeça de Kane para garantir vitória apertada

A Inglaterra conquistou no sábado uma vitória pouco convincente em um amistoso contra a Nova Zelândia. Na Flórida, o ritmo foi lento e a diferença de qualidade foi grande demais para que o jogo fosse realmente disputado. Harry Kane marcou de cabeça nos acréscimos do primeiro tempo, garantindo uma vitória mínima para sua equipe: 1 a 0.

Na fase inicial, houve pouca ação no Raymond James Stadium, em Tampa. Além de uma chance de cabeçada de John Stones, que viu seu chute ser defendido, a Inglaterra não conseguiu ameaçar o goleiro neozelandês Max Crocombe.

Um belo passe em profundidade do ex-capitão do Ajax, Jordan Henderson, deu origem à primeira grande chance da partida. Ollie Watkins teve muito espaço, mas acertou a bola de forma totalmente errada e viu seu chute passar ao lado do gol.

Harry Kane se destacou duas vezes pouco depois. Primeiro com um chute e, logo em seguida, com uma cabeçada à queima-roupa. Nas duas ocasiões, Crocombe estava atento. O ex-meio-campista do NAC, Matthew Garbett, foi responsável pelo único perigo neozelandês. Seu chute forte foi desviado do canto por Jordan Pickford.

Pouco antes do intervalo, a Inglaterra finalmente marcou. Djed Spence cruzou com perfeição na cabeça de Kane, que precisou apenas desviar a bola para enganar Crocombe no canto oposto: 1 a 0. No intervalo, o técnico Thomas Tuchel trocou todo o time titular.

As muitas alterações de Tuchel não ajudaram muito o jogo da Inglaterra. Apesar da presença de forças ofensivas como Jude Bellingham, Rio Ngumoha, Ivan Toney e a contratação do Barcelona, Anthony Gordon, as grandes chances foram escassas e faltou precisão.

A Nova Zelândia mal conseguiu se impor no ataque, apesar de o craque Chris Wood ter jogado por 75 minutos. No final da partida, a Inglaterra não conseguiu ir muito além de um chute com efeito de Gordon.

A Inglaterra enfrenta a Costa Rica em 10 de junho, antes do início da Copa do Mundo. Uma semana após esse amistoso, os Três Leões disputam sua primeira partida da fase de grupos contra a Croácia. Em seguida, vêm os confrontos contra Gana (23 de junho) e Panamá (27 de junho).

A Nova Zelândia não terá mais jogos amistosos e, assim, poderá se preparar totalmente para sua primeira partida da fase de grupos, no dia 16 de junho contra o Irã. Depois, os All Whites enfrentarão o Egito (22 de junho) e a Bélgica (27 de junho).



